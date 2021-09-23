У 24-річного волинянина – меланома 4 стадії: необхідні кошти на дороговартісне лікування

Владислав Шульженко бореться із 4 стадією меланоми (рак шкіри) і потребує коштів на дороговартісне лікування.



Про це повідомляє



Нововолинянину поставили діагноз – меланома ІV стадії ще рік тому.



На лікування хвороби постійно потрібні кошти, і родина не справляється фінансово, тож звертається за допомогою до небайдужих людей.



“Велике прохання звернути вашу увагу та долучитись до збору допомоги для юного хлопця, який тривалий час намагається подолати важку хворобу (4 стадію меланоми). На жаль, всі можливі фінансові ресурси родини та друзів вичерпано, а боротьба за життя продовжується далі”, – повідомляє однокласниця юнака Юлія Силюк у себе на



Реквізити для допомоги:



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Номер картки МоноБанк: 4441114441320502 Шульженко Владислав Віталійович.

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