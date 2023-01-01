На Волині переселенці та постраждалі від війни люди зможуть отримати безкоштовну правову допомогу

Внутрішньо переміщені особи, які мешкають на Волині, та жителі громад області, котрі постраждали від війни в Україні, можуть отримати безплатні юридичні консультації.Їх надає Волинський Інститут Права у рамках проєкту «Багатосекторне реагування на гуманітарну кризу в Україні», що реалізовується у партнерстві з Данською радою у справах біженців (DRC).Для отримання допомоги є кілька варіантів:- Сконтактувати з юристами проєкту за телефонами гарячої лінії:0800 408 100 (дзвінки в межах України безкоштовні);067 110 36 42 (є Viber і Telegram);067 1209140 (є Viber і Telegram);067 108 50 66 (є Viber і Telegram).Дзвінки приймаються у понеділок-п’ятницю з 9:30 до 17:00.- Відвідати громадську приймальню та особисто поспілкуватися з юристами. Прийом здійснюється з 9:30 до 17.00 (понеділок-п’ятниця) за адресою: проспект Соборності, 18 (філія № 1 департаменту соціальної політики Луцької міської ради.- Заповнити Google форму за посиланням http://surl.li/dmktk.