На Волині переселенці та постраждалі від війни люди зможуть отримати безкоштовну правову допомогу
Сьогодні, 19:22
Внутрішньо переміщені особи, які мешкають на Волині, та жителі громад області, котрі постраждали від війни в Україні, можуть отримати безплатні юридичні консультації.
Їх надає Волинський Інститут Права у рамках проєкту «Багатосекторне реагування на гуманітарну кризу в Україні», що реалізовується у партнерстві з Данською радою у справах біженців (DRC).
Для отримання допомоги є кілька варіантів:
- Сконтактувати з юристами проєкту за телефонами гарячої лінії:
0800 408 100 (дзвінки в межах України безкоштовні);
067 110 36 42 (є Viber і Telegram);
067 1209140 (є Viber і Telegram);
067 108 50 66 (є Viber і Telegram).
Дзвінки приймаються у понеділок-п’ятницю з 9:30 до 17:00.
- Відвідати громадську приймальню та особисто поспілкуватися з юристами. Прийом здійснюється з 9:30 до 17.00 (понеділок-п’ятниця) за адресою: проспект Соборності, 18 (філія № 1 департаменту соціальної політики Луцької міської ради.
- Заповнити Google форму за посиланням http://surl.li/dmktk.
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Їх надає Волинський Інститут Права у рамках проєкту «Багатосекторне реагування на гуманітарну кризу в Україні», що реалізовується у партнерстві з Данською радою у справах біженців (DRC).
Для отримання допомоги є кілька варіантів:
- Сконтактувати з юристами проєкту за телефонами гарячої лінії:
0800 408 100 (дзвінки в межах України безкоштовні);
067 110 36 42 (є Viber і Telegram);
067 1209140 (є Viber і Telegram);
067 108 50 66 (є Viber і Telegram).
Дзвінки приймаються у понеділок-п’ятницю з 9:30 до 17:00.
- Відвідати громадську приймальню та особисто поспілкуватися з юристами. Прийом здійснюється з 9:30 до 17.00 (понеділок-п’ятниця) за адресою: проспект Соборності, 18 (філія № 1 департаменту соціальної політики Луцької міської ради.
- Заповнити Google форму за посиланням http://surl.li/dmktk.
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