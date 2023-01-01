На Волині переселенці та постраждалі від війни люди зможуть отримати безкоштовну правову допомогу

На Волині переселенці та постраждалі від війни люди зможуть отримати безкоштовну правову допомогу
Внутрішньо переміщені особи, які мешкають на Волині, та жителі громад області, котрі постраждали від війни в Україні, можуть отримати безплатні юридичні консультації.

Їх надає Волинський Інститут Права у рамках проєкту «Багатосекторне реагування на гуманітарну кризу в Україні», що реалізовується у партнерстві з Данською радою у справах біженців (DRC).

Для отримання допомоги є кілька варіантів:


- Сконтактувати з юристами проєкту за телефонами гарячої лінії:
0800 408 100 (дзвінки в межах України безкоштовні);
067 110 36 42 (є Viber і Telegram);
067 1209140 (є Viber і Telegram);
067 108 50 66 (є Viber і Telegram).

Дзвінки приймаються у понеділок-п’ятницю з 9:30 до 17:00.

- Відвідати громадську приймальню та особисто поспілкуватися з юристами. Прийом здійснюється з 9:30 до 17.00 (понеділок-п’ятниця) за адресою: проспект Соборності, 18 (філія № 1 департаменту соціальної політики Луцької міської ради.

- Заповнити Google форму за посиланням http://surl.li/dmktk.

На Волині переселенці та постраждалі від війни люди зможуть отримати безкоштовну правову допомогу

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Теги: безкоштовна правова допомога, Волинь, Луцьк
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