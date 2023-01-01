Погода у Луцьку на завтра, 21 лютого

У вівторок, 21 лютого, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня йтиме дрібний дощ, який після невеликої перерви відновиться ввечері.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +8°.Народний прогноз погоди: 21 лютого відзначається день пам’яті пророка Захарії Серповидця, великомученика Теодора (Феодора) Стратилата. Якщо вночі прогриміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великий приплід у тварин та часті дощі влітку. Наші пращури також підмітили, чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим буде березень.