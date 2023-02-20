Що Україна отримає від США в рамках пакету військової допомоги на 460 млн доларів

Що Україна отримає від США в рамках пакету військової допомоги на 460 млн доларів
Міністерство оборони США в понеділок оголосило про виділення чергового пакета військової допомоги Україні загальним обсягом 460 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з переліком, до пакета увійшли додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів і мінометні снаряди калібру 120 міліметрів.

Також у пакеті – чотири радіолокаційні системи, додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди (кількість не уточнюється), близько 2000 протитанкових ракет, чотири бойові машини піхоти Bradley, дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, медичні засоби та запчастини для техніки.

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги США на суму 400 мільйонів доларів до цього було оголошено наприкінці січня, до нього увійшли зокрема танки M1 Abrams. Загальний же обсяг американської військової допомоги Україні з лютого 2022 року вже перевищив 28 мільярдів доларів.

Про останню допомогу стало відомо на тлі неоголошеного візиту американського президента Джо Байдена до Києва в понеділок, що відбувся за кілька днів до річниці вторгнення Росії в Україну. Там він зустрівся з Володимиром Зеленським і анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію.

З Києва вирушає до Польщі, де зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою та лідерами інших країн східного флангу НАТО - як і анонсували заздалегідь.

Розбір деталей візиту Байдена дивіться у новому відео "Європейської правди".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, США, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
5-річного волинянина за 9 місяців вилікували від лейкемії
Сьогодні, 21:34
Що Україна отримає від США в рамках пакету військової допомоги на 460 млн доларів
Сьогодні, 20:32
Погода у Луцьку на завтра, 21 лютого
Сьогодні, 20:00
На Волині переселенці та постраждалі від війни люди зможуть отримати безкоштовну правову допомогу
Сьогодні, 19:22
Росіяни атакують на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:02
Схожі новини
Офіційно: США передадуть Україні 31 танк Abrams Офіційно: США передадуть Україні 31 танк Abrams
25 січень, 19:56
Коли в Україну зі США надійдуть перші БМП Bradley Коли в Україну зі США надійдуть перші БМП Bradley
24 січень, 06:31
У США повідомили, коли почнуть вчити українців на БМП Bradley У США повідомили, коли почнуть вчити українців на БМП Bradley
08 січень, 20:40
Німеччина передасть Україні нову допомогу - Patriot та Marder Німеччина передасть Україні нову допомогу - Patriot та Marder
05 січень, 22:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
5-річного волинянина за 9 місяців вилікували від лейкемії
Сьогодні, 21:34
 0
Що Україна отримає від США в рамках пакету військової допомоги на 460 млн доларів
Сьогодні, 20:32
 0
Погода у Луцьку на завтра, 21 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині переселенці та постраждалі від війни люди зможуть отримати безкоштовну правову допомогу
Сьогодні, 19:22
 0
Росіяни атакують на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:02
 0
Медіа
відео
1/8