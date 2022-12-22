На Донеччині, захищаючи Україну, загинув волинянин Вадим Трушик

На Донеччині, захищаючи Україну, загинув волинянин Вадим Трушик
Волинь втратила ще одного сина на російськов-українській війні. Загинув віцйськовослужбовець з Олицької громади.

Про це повідомили на сторінці громади.

Загинув воїн, житель села Покащів, головний сержант 3 штурмового взводу 1 штурмової роти, старший солдат, Вадим Ростиславович Трушик, 1991 року народження.

Загинув захисник 9 лютого 2023 року, під час ворожого штурму, в районі села Кліщіївка Донецької області, гідно виконуючи свій військовий обов'язок. Залишився вірний присязі, беручи участь в обороні держави та стримувані збройної агресії російських окупантів.

Про час зустрічі траурного кортежу та чин поховання повідомимо згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, смерть, війна, Покащів, Олика
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