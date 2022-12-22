На Донеччині, захищаючи Україну, загинув волинянин Вадим Трушик





Про це повідомили на сторінці громади.



Загинув воїн, житель села Покащів, головний сержант 3 штурмового взводу 1 штурмової роти, старший солдат, Вадим Ростиславович Трушик, 1991 року народження.



Загинув захисник 9 лютого 2023 року, під час ворожого штурму, в районі села Кліщіївка Донецької області, гідно виконуючи свій військовий обов'язок. Залишився вірний присязі, беручи участь в обороні держави та стримувані збройної агресії російських окупантів.



Про час зустрічі траурного кортежу та чин поховання повідомимо згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь втратила ще одного сина на російськов-українській війні. Загинув віцйськовослужбовець з Олицької громади.Про це повідомили на сторінці громади.Загинув воїн, житель села Покащів, головний сержант 3 штурмового взводу 1 штурмової роти, старший солдат, Вадим Ростиславович Трушик, 1991 року народження.Загинув захисник 9 лютого 2023 року, під час ворожого штурму, в районі села Кліщіївка Донецької області, гідно виконуючи свій військовий обов'язок. Залишився вірний присязі, беручи участь в обороні держави та стримувані збройної агресії російських окупантів.Про час зустрічі траурного кортежу та чин поховання повідомимо згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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