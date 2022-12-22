На Волині не планують вимикати світло 21 лютого
Сьогодні, 22:13
НЕК «Укренерго» не встановило ліміту споживання електроенергії на Волині на 21 лютого.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньоленерго".
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram https://t.me/energy_volyn_official.
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Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньоленерго".
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram https://t.me/energy_volyn_official.
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