На Волині не планують вимикати світло 21 лютого

На Волині не планують вимикати світло 21 лютого
НЕК «Укренерго» не встановило ліміту споживання електроенергії на Волині на 21 лютого.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньоленерго".

Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram https://t.me/energy_volyn_official.

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Теги: Волиньобленерго, відключення
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