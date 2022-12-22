На Волині не планують вимикати світло 21 лютого

НЕК «Укренерго» не встановило ліміту споживання електроенергії на Волині на 21 лютого.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньоленерго".Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram https://t.me/energy_volyn_official.