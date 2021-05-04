5-річного волинянина за 9 місяців вилікували від лейкемії





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5-річний Роман з Ковельського району приїхав до Центру торік на початку червня. Волинські медики запідозрили у нього пухлину: хлопчик сильно кашляв, гарячкував, а на рентгені виявили великий утвір середостіння.



У Центрі дитину ще раз ретельно обстежили і змінили діагноз. Аналіз крові показав наявність бластних клітин, тож у нього діагностували гостру лейкемію. Один із варіантів цієї хвороби характеризується збільшенням лімфатичних залоз у грудній порожнині.



«Стан маленького пацієнта був важкий. Йому призначили програмну хіміотерапію, яку хлопчик успішно завершив. Три етапи протокольного лікування тривали 9 місяців та були ефективними. Зовсім недавно ми відпустили маму і хлопчика додому», – повідомила лікар-гематолог Олена Степанюк.



Зараз у хлопчика ремісія, певний час він матиме підтримувальну терапію і приїжджатиме до Центру на контрольні огляди.



«Коли рідні Ромчика звернулися по допомогу, ми уже оговтались від шоку перших місяців війни та адаптувались до роботи у воєнний час. Потрібні медикаменти у нас були. До того ж у пацієнта був стандартний випадок, з яким ми досить часто мали справу до війни, тож розпочали лікування, яке зараз успішно завершили», – повідомила завідувачка відділення Ірина Цимбалюк-Волошин.



У гематологічному відділенні зараз є ще близько 25 пацієнтів з різних регіонів: Одеси, Рівного, Дніпра, Закарпаття.



За словами лікарів, хронічний стрес, у якому перебувають діти під час війни, послаблює імунну систему і вона уже не так ефективно функціонує, що створює умови для поширення злоякісних клітин. Точну статистику в умовах війни вести важко, як і саме лікування. Та значний відсоток онкохворих дітей в Україні мають шанс знову бути здоровими.



Спеціалісти з дитячої онкогематології просять батьків не ігнорувати зміни у стані здоров'я, поведінці дітей, прислухатися до їхніх скарг. При будь-яких змінах консультуватися з лікарями, аби не пропустити важкого захворювання і виявити його на ранній стадії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичну центру виписали додому 5-річного хлопчика з Волині, у якого діагностували гостру лейкемію. Його лікування тривало дев’ять місяців і було ефективним. Він став першим пацієнтом гематологічного відділення Центру, який пройшов повний цикл лікування від лейкемії під час війни та одужав, повідомили в лікарні.Про це пише zaxid.net. 5-річнийз Ковельського району приїхав до Центру торік на початку червня. Волинські медики запідозрили у нього пухлину: хлопчик сильно кашляв, гарячкував, а на рентгені виявили великий утвір середостіння.У Центрі дитину ще раз ретельно обстежили і змінили діагноз. Аналіз крові показав наявність бластних клітин, тож у нього діагностували гостру лейкемію. Один із варіантів цієї хвороби характеризується збільшенням лімфатичних залоз у грудній порожнині.«Стан маленького пацієнта був важкий. Йому призначили програмну хіміотерапію, яку хлопчик успішно завершив. Три етапи протокольного лікування тривали 9 місяців та були ефективними. Зовсім недавно ми відпустили маму і хлопчика додому», – повідомила лікар-гематологЗараз у хлопчика ремісія, певний час він матиме підтримувальну терапію і приїжджатиме до Центру на контрольні огляди.«Коли рідні Ромчика звернулися по допомогу, ми уже оговтались від шоку перших місяців війни та адаптувались до роботи у воєнний час. Потрібні медикаменти у нас були. До того ж у пацієнта був стандартний випадок, з яким ми досить часто мали справу до війни, тож розпочали лікування, яке зараз успішно завершили», – повідомила завідувачка відділенняУ гематологічному відділенні зараз є ще близько 25 пацієнтів з різних регіонів: Одеси, Рівного, Дніпра, Закарпаття.За словами лікарів, хронічний стрес, у якому перебувають діти під час війни, послаблює імунну систему і вона уже не так ефективно функціонує, що створює умови для поширення злоякісних клітин. Точну статистику в умовах війни вести важко, як і саме лікування. Та значний відсоток онкохворих дітей в Україні мають шанс знову бути здоровими.Спеціалісти з дитячої онкогематології просять батьків не ігнорувати зміни у стані здоров'я, поведінці дітей, прислухатися до їхніх скарг. При будь-яких змінах консультуватися з лікарями, аби не пропустити важкого захворювання і виявити його на ранній стадії.

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