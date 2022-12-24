У Луцькраді хочуть виділити мільйон на оборону Волині на кордоні з Білоруссю

У Луцькраді хочуть виділити мільйон на оборону Волині на кордоні з Білоруссю
У Луцькій міській раді пропонують виділити мільйон гривень для оборони Волинської області у прикордонних з Білоруссю територіях.

Про це розповів очільник бюджетної комісії Луцькради Андрій Разумовський.

Під час засідання бюджетної комісії розглянули розподіл видатків на 29,5 млн грн вільних залишків бюджету, які перейшли з минулого року.

З-поміж іншого мільйон гривень запропонували виділити прикордонникам для закупівлі та встановлення інженерних загороджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Білорусь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькраді хочуть виділити мільйон на оборону Волині на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 22:57
На Волині не планують вимикати світло 21 лютого
Сьогодні, 22:13
На Донеччині, захищаючи Україну, загинув волинянин Вадим Трушик
Сьогодні, 21:59
5-річного волинянина за 9 місяців вилікували від лейкемії
Сьогодні, 21:34
Що Україна отримає від США в рамках пакету військової допомоги на 460 млн доларів
Сьогодні, 20:32
Схожі новини
Хочуть збити з пантелику: Буданов розповів, чи є загроза нападу з Білорусі Хочуть збити з пантелику: Буданов розповів, чи є загроза нападу з Білорусі
24 грудень, 2022, 15:43
На українсько-білоруському кордоні на Волині сили оборони вчаться зупиняти броньовану ворожу техніку На українсько-білоруському кордоні на Волині сили оборони вчаться зупиняти броньовану ворожу техніку
06 грудень, 2022, 12:10
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
18 листопад, 2022, 09:14
«Логіка дій України є виключно оборонною», – МВС про ситуацію на кордоні з Білоруссю «Логіка дій України є виключно оборонною», – МВС про ситуацію на кордоні з Білоруссю
12 жовтень, 2022, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькраді хочуть виділити мільйон на оборону Волині на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 22:57
 0
На Волині не планують вимикати світло 21 лютого
Сьогодні, 22:13
 0
На Донеччині, захищаючи Україну, загинув волинянин Вадим Трушик
Сьогодні, 21:59
 0
5-річного волинянина за 9 місяців вилікували від лейкемії
Сьогодні, 21:34
 0
Що Україна отримає від США в рамках пакету військової допомоги на 460 млн доларів
Сьогодні, 20:32
 0
Медіа
відео
1/8