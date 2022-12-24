У Луцькраді хочуть виділити мільйон на оборону Волині на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 22:57
У Луцькій міській раді пропонують виділити мільйон гривень для оборони Волинської області у прикордонних з Білоруссю територіях.
Про це розповів очільник бюджетної комісії Луцькради Андрій Разумовський.
Під час засідання бюджетної комісії розглянули розподіл видатків на 29,5 млн грн вільних залишків бюджету, які перейшли з минулого року.
З-поміж іншого мільйон гривень запропонували виділити прикордонникам для закупівлі та встановлення інженерних загороджень.
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Про це розповів очільник бюджетної комісії Луцькради Андрій Разумовський.
Під час засідання бюджетної комісії розглянули розподіл видатків на 29,5 млн грн вільних залишків бюджету, які перейшли з минулого року.
З-поміж іншого мільйон гривень запропонували виділити прикордонникам для закупівлі та встановлення інженерних загороджень.
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