У Луцькраді хочуть виділити мільйон на оборону Волині на кордоні з Білоруссю





Про це розповів очільник бюджетної комісії Луцькради Андрій Разумовський.



Під час засідання бюджетної комісії розглянули розподіл видатків на 29,5 млн грн вільних залишків бюджету, які перейшли з минулого року.



З-поміж іншого мільйон гривень запропонували виділити прикордонникам для закупівлі та встановлення інженерних загороджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській раді пропонують виділити мільйон гривень для оборони Волинської області у прикордонних з Білоруссю територіях.Про це розповів очільник бюджетної комісії Луцькради Андрій Разумовський.Під час засідання бюджетної комісії розглянули розподіл видатків на 29,5 млн грн вільних залишків бюджету, які перейшли з минулого року.З-поміж іншого мільйон гривень запропонували виділити прикордонникам для закупівлі та встановлення інженерних загороджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію