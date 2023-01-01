Про візит Байдена і новий пакет допомоги Україні: добрі новини від ВолиньPost за 20 лютого

Маємо сьогодні чимало позитивних новин! Традиційно нагадали про втрати ворога, розповіли про новий мурал у Луцьку і, звісно ж, – про візит президента СШАв Україну і анонсований ним пакет допомоги.Про ці та інші добрі новини– у постійній рубриці:Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили ворожий танк Т-90М «Прорыв» на Харківщині. Відомо, що російський танк вдалося уразити за допомогою розвідки та корегування дронів.У Луцьку у дворі «Зосі» з'явився новий мурал «Тамара з центру».Тамара - це луцька легенда. Вона одягала вигадливі капелюшки та легкі ситцеві плаття, любила співати йдучи по вулиці, охоче ділилася з перехожими новинами, які почула на радіо, та радо підказувала, у який гастроном завезли дефіцитне масло.Ця жінка була однією з найвідоміших міських дивачок – у доброму розумінні цього слова.Ниніразом із донькою мешкають в Осаці. Донька удосконалює мову в школі, мама опановує її з нуля. Наталя вже знає найпростіші фрази й справедливо зауважує: «Нема мови – нема роботи». Їй як професійній дизайнерці запропонували супроводжувати один із тамтешніх брендів. Крім того, Наталю запросили на показ колекції в Токіо. Жінка коментує це з усмішкою: «Ще більше японців дізнається про український одяг, вишивку – про Україну». Наталя уже передала в одну з крамниць Осаки свої авторські коміри, які надіслали їй з дому, з ательє.За минулу добу ЗСУ знищили ще 820 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:особового складу 143680 (+820) осіб,танків ‒ 3316 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од,артилерійських систем – 2334 (+7) од,РСЗВ – 471 (+2) од,засобів ППО ‒ 243 (+0) од,літаків – 299 (+1) од,гелікоптерів – 287 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2),крилатих ракет ‒ 873 (+0),кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од,спеціальної техніки ‒ 225 (+1).«Жінка. Весна. Перемога» чекає глядачів. Наші солісти в супроводі естрадно-симфонічного оркестру створять для вас незабутнє свято. У програмі – найкрасивіші українські пісні та романси! І знову – телезйомка», – зазначають у театрі.5 березня, о 17:00.100–200 грн.«Сьогодні у Києві зустрічаюся із президентомта його командою для розширеного обговорення нашої підтримки України. Оголошую чергове постачання критично важливого обладнання, зокрема артилерійські патрони, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань з повітря. Також наприкінці цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліти та компаній, які намагаються обійти російську військову машину», - додав Байден.Про драматичну історію, що трапилась із лучанином у перший день повномасштабного вторгнення російських військ на територію України 24 лютого 2022 року, розповіла одна з італійських газет. При цьому, матеріал розпочинався з першої шпальти, настільки важливою вважали італійці цю подію. В ній ішлося про те, як жителі трьох країн Європи рятували життя лучанина Віталія Жуковського. І це тоді, коли російські загарбники бомбили всю Україну.Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 2.На Волині медики врятували життя жінці, яку дістали з води: у неї було відсутнє серцебиття.Міністерство оборони США в понеділок оголосило про виділення чергового пакета військової допомоги Україні загальним обсягом 460 мільйонів доларів.Із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичну центру виписали додому 5-річного хлопчика з Волині, у якого діагностували гостру лейкемію. Його лікування тривало дев’ять місяців і було ефективним. Він став першим пацієнтом гематологічного відділення Центру, який пройшов повний цикл лікування від лейкемії під час війни та одужав, повідомили в лікарні.