Бійці 14 ОМБр показали, як знищили російський танк. ФОТО





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Відомо, що російський танк вдалося уразити за допомогою розвідки та корегування дронів.



На кадрах у районі правої сторони Т-90М видно задимлення та пожежу.



Для збройних сил Росії танки «Прорыв» являють собою найсучасніші бойові машини.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили ворожий танк Т-90М «Прорыв» на Харківщині.Відео оприлюднили на фейсбук-сторінці бригади, передає Конкурент.Відомо, що російський танк вдалося уразити за допомогою розвідки та корегування дронів.На кадрах у районі правої сторони Т-90М видно задимлення та пожежу.Для збройних сил Росії танки «Прорыв» являють собою найсучасніші бойові машини.

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