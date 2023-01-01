Бійці 14 ОМБр показали, як знищили російський танк. ФОТО
Сьогодні, 02:18
Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили ворожий танк Т-90М «Прорыв» на Харківщині.
Відео оприлюднили на фейсбук-сторінці бригади, передає Конкурент.
Відомо, що російський танк вдалося уразити за допомогою розвідки та корегування дронів.
На кадрах у районі правої сторони Т-90М видно задимлення та пожежу.
Для збройних сил Росії танки «Прорыв» являють собою найсучасніші бойові машини.
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Відео оприлюднили на фейсбук-сторінці бригади, передає Конкурент.
Відомо, що російський танк вдалося уразити за допомогою розвідки та корегування дронів.
На кадрах у районі правої сторони Т-90М видно задимлення та пожежу.
Для збройних сил Росії танки «Прорыв» являють собою найсучасніші бойові машини.
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