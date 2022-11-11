У Луцьку – новий мурал

У Луцьку – новий мурал
У Луцьку у дворі «Зосі» з'явився новий мурал «Тамара з центру».

Про це повідомила Тетяна Новікова у фейсбуці, передає ВСН.

«Це щось надважливе зараз відбувається для міста», - зазначила дівчина.

Тамара - це луцька легенда. Вона одягала вигадливі капелюшки та легкі ситцеві плаття, любила співати йдучи по вулиці, охоче ділилася з перехожими новинами, які почула на радіо, та радо підказувала, у який гастроном завезли дефіцитне масло.

Ця жінка була однією з найвідоміших міських дивачок – у доброму розумінні цього слова.

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Теги: мурал, Луцьк
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