У Луцьку – новий мурал
Сьогодні, 04:15
У Луцьку у дворі «Зосі» з'явився новий мурал «Тамара з центру».
Про це повідомила Тетяна Новікова у фейсбуці, передає ВСН.
«Це щось надважливе зараз відбувається для міста», - зазначила дівчина.
Тамара - це луцька легенда. Вона одягала вигадливі капелюшки та легкі ситцеві плаття, любила співати йдучи по вулиці, охоче ділилася з перехожими новинами, які почула на радіо, та радо підказувала, у який гастроном завезли дефіцитне масло.
Ця жінка була однією з найвідоміших міських дивачок – у доброму розумінні цього слова.
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Про це повідомила Тетяна Новікова у фейсбуці, передає ВСН.
«Це щось надважливе зараз відбувається для міста», - зазначила дівчина.
Тамара - це луцька легенда. Вона одягала вигадливі капелюшки та легкі ситцеві плаття, любила співати йдучи по вулиці, охоче ділилася з перехожими новинами, які почула на радіо, та радо підказувала, у який гастроном завезли дефіцитне масло.
Ця жінка була однією з найвідоміших міських дивачок – у доброму розумінні цього слова.
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