У Луцьку – новий мурал





Про це повідомила Тетяна Новікова у фейсбуці, передає



«Це щось надважливе зараз відбувається для міста», - зазначила дівчина.



Тамара - це луцька легенда. Вона одягала вигадливі капелюшки та легкі ситцеві плаття, любила співати йдучи по вулиці, охоче ділилася з перехожими новинами, які почула на радіо, та радо підказувала, у який гастроном завезли дефіцитне масло.



Ця жінка була однією з найвідоміших міських дивачок – у доброму розумінні цього слова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у дворі «Зосі» з'явився новий мурал «Тамара з центру».Про це повідомила Тетяна Новікова у фейсбуці, передає ВСН «Це щось надважливе зараз відбувається для міста», - зазначила дівчина.Тамара - це луцька легенда. Вона одягала вигадливі капелюшки та легкі ситцеві плаття, любила співати йдучи по вулиці, охоче ділилася з перехожими новинами, які почула на радіо, та радо підказувала, у який гастроном завезли дефіцитне масло.Ця жінка була однією з найвідоміших міських дивачок – у доброму розумінні цього слова.

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