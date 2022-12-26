У громаді на Волині збирають україномовні книги для херсонців. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 06:00
В Ківерцівській громаді стартувала акція "Читаємо українською". Упродовж десяти днів у місцевих бібліотеках збиратимуть книги, які надішлють читачам на деокуповані території.
Про це розповіла Суспільному директорка публічної бібліотеки Любов Михальчук.
З її слів, від початку повномасштабного вторгнення мешканці Ківерцівської громади передали майже пів тисячі книжок у бібліотеки деокупованих сіл Харківської області. Цього разу у бібліотеці збирають книги для жителів деокупованої Херсонщини.
Ківерчани приносять до книгозбірні зарубіжну та вітчизняну літературу українською мовою. Лариса Полійчук долучилась до акції та передала десять книг з домашньої бібліотеки. Каже: літературу прочитала, видання збереглись у хорошому стані, вирішила їх подарувати людям, які хочуть вчити українську мову.
За ріку у міську бібліотеку записалися майже пів сотні переселенців, які тимчасово мешкають у Ківерцях.
"Найчастіше читають сучасних українських авторів. Відмовляються читати російською мовою. Хочуть, щоб було на українській. Так вони починають краще знати українську", – говорить Інна Мартинюк.
До акції зі збору книг для жителів Херсонщини залучили й сільські бібліотеки, їх в громаді – десять, – каже директорка публічної бібліотеки Любов Михальчук. Після того, як книги зберуть, їх передадуть на деокуповану територію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла Суспільному директорка публічної бібліотеки Любов Михальчук.
З її слів, від початку повномасштабного вторгнення мешканці Ківерцівської громади передали майже пів тисячі книжок у бібліотеки деокупованих сіл Харківської області. Цього разу у бібліотеці збирають книги для жителів деокупованої Херсонщини.
Ківерчани приносять до книгозбірні зарубіжну та вітчизняну літературу українською мовою. Лариса Полійчук долучилась до акції та передала десять книг з домашньої бібліотеки. Каже: літературу прочитала, видання збереглись у хорошому стані, вирішила їх подарувати людям, які хочуть вчити українську мову.
За ріку у міську бібліотеку записалися майже пів сотні переселенців, які тимчасово мешкають у Ківерцях.
"Найчастіше читають сучасних українських авторів. Відмовляються читати російською мовою. Хочуть, щоб було на українській. Так вони починають краще знати українську", – говорить Інна Мартинюк.
До акції зі збору книг для жителів Херсонщини залучили й сільські бібліотеки, їх в громаді – десять, – каже директорка публічної бібліотеки Любов Михальчук. Після того, як книги зберуть, їх передадуть на деокуповану територію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У громаді на Волині збирають україномовні книги для херсонців. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 06:00
У Луцьку – новий мурал
Сьогодні, 04:15
Бійці 14 ОМБр показали, як знищили російський танк. ФОТО
Сьогодні, 02:18
У Луцьку судили сутенера-водія ЛПЕ
Сьогодні, 01:45
За напад на патрульного в Києві чоловіку інста-блогерки загрожує до 5 років тюрми. ВІДЕО
Сьогодні, 00:57
Медіа