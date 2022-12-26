У громаді на Волині збирають україномовні книги для херсонців. ФОТО. ВІДЕО

У громаді на Волині збирають україномовні книги для херсонців. ФОТО. ВІДЕО
В Ківерцівській громаді стартувала акція "Читаємо українською". Упродовж десяти днів у місцевих бібліотеках збиратимуть книги, які надішлють читачам на деокуповані території.

Про це розповіла Суспільному директорка публічної бібліотеки Любов Михальчук.

З її слів, від початку повномасштабного вторгнення мешканці Ківерцівської громади передали майже пів тисячі книжок у бібліотеки деокупованих сіл Харківської області. Цього разу у бібліотеці збирають книги для жителів деокупованої Херсонщини.
У громаді на Волині збирають україномовні книги для херсонців. ФОТО. ВІДЕО

Ківерчани приносять до книгозбірні зарубіжну та вітчизняну літературу українською мовою. Лариса Полійчук долучилась до акції та передала десять книг з домашньої бібліотеки. Каже: літературу прочитала, видання збереглись у хорошому стані, вирішила їх подарувати людям, які хочуть вчити українську мову.

За ріку у міську бібліотеку записалися майже пів сотні переселенців, які тимчасово мешкають у Ківерцях.



"Найчастіше читають сучасних українських авторів. Відмовляються читати російською мовою. Хочуть, щоб було на українській. Так вони починають краще знати українську", – говорить Інна Мартинюк.

До акції зі збору книг для жителів Херсонщини залучили й сільські бібліотеки, їх в громаді – десять, – каже директорка публічної бібліотеки Любов Михальчук. Після того, як книги зберуть, їх передадуть на деокуповану територію.
У громаді на Волині збирають україномовні книги для херсонців. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: Ківерці, збирають книги
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