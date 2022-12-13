Як у райлікарні на Волині допомагають військовослужбовцям. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Олег Бегаль.



Нині на лікуванні перебувають 25 бійців. Всього в медзакладі діють дев'ять відділень.



Івану Демчуку – 46 років. Боєць лікується у районній лікарні після поранення. "20 травня отримав поранення і досі лікуюся. Білогорівка, поранення в ногу, кістку перебило. Уже більш-менш краще, чим було зразу", – говорить військовий.



Хірургічне відділення розраховане на 35 ліжкомісць. Нині воно повністю заповнене. Вісім пацієнтів – військові. Схожа ситуація у неврологічному відділенні. "Стреси, неспокій відбивається на здоров’ї людей. Неврологічне відділення, там знаходяться після травм, мінно-вибухових травм, їх є більше п’яти", – розповіла завідувачка терапевтично-неврологічного відділення Леся Шпота.



Військовослужбовець Сергій Бакай отримав контузію у 2015 році під час служби в АТО. Нині лікується у неврологічному відділенні. "Головні болі, головокружіння, нудота часто і пам’яті немає. Планове прокапування що пів року", – говорить чоловік.



Зі слів директора медзакладу, зараз у лікарні бракує хірурга, акушер-гінеколога та реабілітолога. Двох медиків мобілізували. Фінансування медзакладу цього року зменшилося на 4,5 мільйони гривень. Попри це, каже Олег Бегаль, в лікарні продовжили капітальний ремонт приймально-діагностичного центру, який розпочали ще до початку повномасштабної війни.







На випадок відключення електроенергії у медзакладі встановили генератор, який повністю забезпечує пологове відділення, реанімацію і операційну, каже Олег Бегаль. В лікарні облаштоване протирадіаційне укриття, де на час повітряної тривоги можуть перебувати 400 людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної війни у одній з районних лікарень Камінь-Каширського району на 50 % зросла кількість пацієнтів. Окрім жителів району у медзакладі надають допомогу військовослужбовцям.Про це розповів Суспільному директорНині на лікуванні перебувають 25 бійців. Всього в медзакладі діють дев'ять відділень.– 46 років. Боєць лікується у районній лікарні після поранення. "20 травня отримав поранення і досі лікуюся. Білогорівка, поранення в ногу, кістку перебило. Уже більш-менш краще, чим було зразу", – говорить військовий.Хірургічне відділення розраховане на 35 ліжкомісць. Нині воно повністю заповнене. Вісім пацієнтів – військові. Схожа ситуація у неврологічному відділенні. "Стреси, неспокій відбивається на здоров’ї людей. Неврологічне відділення, там знаходяться після травм, мінно-вибухових травм, їх є більше п’яти", – розповіла завідувачка терапевтично-неврологічного відділення Леся Шпота.Військовослужбовецьотримав контузію у 2015 році під час служби в АТО. Нині лікується у неврологічному відділенні. "Головні болі, головокружіння, нудота часто і пам’яті немає. Планове прокапування що пів року", – говорить чоловік.Зі слів директора медзакладу, зараз у лікарні бракує хірурга, акушер-гінеколога та реабілітолога. Двох медиків мобілізували. Фінансування медзакладу цього року зменшилося на 4,5 мільйони гривень. Попри це, каже Олег Бегаль, в лікарні продовжили капітальний ремонт приймально-діагностичного центру, який розпочали ще до початку повномасштабної війни.На випадок відключення електроенергії у медзакладі встановили генератор, який повністю забезпечує пологове відділення, реанімацію і операційну, каже Олег Бегаль. В лікарні облаштоване протирадіаційне укриття, де на час повітряної тривоги можуть перебувати 400 людей.

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