У Луцьку судили сутенера-водія ЛПЕ
Сьогодні, 01:45
В обласному центрі Волині за сутенерство судили водія Луцького підприємства електротранспорту.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, пише ІА Волинські новини.
Як відомо з матеріалів справи, злочин трапився у липні минулого року. Клієнт звернувся до обвинуваченого Сергія П., попросивши познайомити з жінкою, яка б могла надати йому сексуальні послуги.
Сутенер звів свою підопічну з незнайомим їй чоловіком. Коли ж жінка надала сексуальні послуги у квартирі, обвинувачений заплатив їй тисячу гривень.
Під час розгляду справи злочинець, який працює водієм ЛПЕ, визнав свою вину. Він просив суворо його не карати.
Врахувавши усі обставини, суд призначив сутенеру покарання у виді обмеження волі на один рік, замінивши умовним терміном на такий же строк.
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Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, пише ІА Волинські новини.
Як відомо з матеріалів справи, злочин трапився у липні минулого року. Клієнт звернувся до обвинуваченого Сергія П., попросивши познайомити з жінкою, яка б могла надати йому сексуальні послуги.
Сутенер звів свою підопічну з незнайомим їй чоловіком. Коли ж жінка надала сексуальні послуги у квартирі, обвинувачений заплатив їй тисячу гривень.
Під час розгляду справи злочинець, який працює водієм ЛПЕ, визнав свою вину. Він просив суворо його не карати.
Врахувавши усі обставини, суд призначив сутенеру покарання у виді обмеження волі на один рік, замінивши умовним терміном на такий же строк.
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