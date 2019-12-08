У Луцьку судили сутенера-водія ЛПЕ

У Луцьку судили сутенера-водія ЛПЕ
В обласному центрі Волині за сутенерство судили водія Луцького підприємства електротранспорту.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, пише ІА Волинські новини.

Як відомо з матеріалів справи, злочин трапився у липні минулого року. Клієнт звернувся до обвинуваченого Сергія П., попросивши познайомити з жінкою, яка б могла надати йому сексуальні послуги.

Сутенер звів свою підопічну з незнайомим їй чоловіком. Коли ж жінка надала сексуальні послуги у квартирі, обвинувачений заплатив їй тисячу гривень.

Під час розгляду справи злочинець, який працює водієм ЛПЕ, визнав свою вину. Він просив суворо його не карати.

Врахувавши усі обставини, суд призначив сутенеру покарання у виді обмеження волі на один рік, замінивши умовним терміном на такий же строк.

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Теги: сутенерство, водій ЛПЕ, суд, Луцьк
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