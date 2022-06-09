За напад на патрульного в Києві чоловіку інста-блогерки загрожує до 5 років тюрми. ВІДЕО

За напад на патрульного в Києві чоловіку інста-блогерки загрожує до 5 років тюрми. ВІДЕО
Столичні правоохоронці затримали чоловіка за напад на патрульного, який зупинив його автомобіль через порушення правил дорожнього руху.

Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив у Фейсбуці.

Автомобіль порушника зупинили за недотримання безпечної дистанції, він також не використовував попереджувальні сигнали під час зміни напрямку руху. По місту авто пересувалося зі швидкістю 160 км/год, заважаючи іншим водіям.

«Що після зупинки? Хамство, тикання поліцейським, бикуваті запитання і погрози, що знімаємо. На неодноразові прохання поліцейських пред’явити посвідчення - нічого, аж поки не попросили вийти з авто. Тоді вийшов, надав документи і, можливо, подальший конфлікт було б вичерпано, Але! З машини вийшла інста-блогерка і, напевно, в пошуках хайпу, вирішила втрутитись в подію», – зазначив Білошицький.

За його словами, на відео видно, що поліцейський тильною стороною руки намагався відгородити жінку від проїжджої частини та віддалити на безпечну дистанцію. Та чоловік блогерки, замість самому зробити їй додаткове зауваження, одразу напав на поліцейського й чинив протидію затриманню, завдавши патрульному тілесних ушкоджень.

«Далі можна довго коментувати і описувати те, що «накрутила» у своїх постах інста-блогерка, але відчуваю, що у вас вже закінчується попкорн, тож прокоментую лише один скрін, який додаю. «Он их не бил никак», «Мне страшно жить в этой стране», «жертва агрессии», «страшно жить в этой стране», «страшно на дорогой машине». Ні, я вважаю, що страшно може бути всім іншим громадянам, які можуть стикнутись з такими жертвами, як на дорозі, так і в житті. А потім ще їх же і будуть намагатись булити і мобити в мережі… верх цинізму», – додав посадовець.

Як повідомили в Національній поліції, водієві оголошена підозра за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу), ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв'язку із виконанням цим працівником службових обов'язків).

Фігуранту загрожує до п‘яти років ув‘язнення. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.


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Теги: патрульні, Київ, напад, блогерка
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