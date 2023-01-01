Перед смертю врятував кілька життів: на Волині вшанували Героя

У селі Звиняче на Волині відкрили меморіальну дошку на честь полеглого військовослужбовця. Її встановили на приміщенні ліцею, де вчився воїн.Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська громада.Лише нещодавно, 16 грудня, на могилі загиблого у війні Дмитра Редчука зібралися друзі та рідні, щоб вшанувати його пам'ять в земний день народження.А вже вчора, 20 грудня, у селі Звиняче, де народився Дмитро, відкрили меморіальну дошку в ліцеї, в якому навчався Герой. Найрідніші люди, односельчани, друзі, колеги, настоятель місцевого храму згадали найпам’ятніші сторінки життя Дмитра, помолилися щиро за його душу. Ще одну меморіальну дошку встановлено на будинку в Горохові.Дмитро Редчук – це не лише ім'я на військовій доповіді. Це коханий чоловік, люблячий син, турботливий батько, справжній брат і великий патріот своєї батьківщини. Він став одним із перших добровольців, які ще у 2014 році взялися захищати Україну під час Антитерористичної операції (АТО), а згодом і під час повномасштабного вторгнення.Цього літа, 10 липня 2023 року, став чорним днем для родини, друзів і братів по зброї старшого солдата взводу зв’язку механізованого батальйону Дмитра Редчука. Під час виконання бойового завдання в населеному пункті П’ятихатки Василівського району Запорізької області, він отримав, під час ворожого мінометного обстрілу.«Насправді, Дмитро мав можливість не служити, але він вважав це своїм обов'язком – обов'язком перед рідною землею. Його любов до держави і бажання захищати її виросли в ньому, як корінь дуба, міцні і невід’ємні від його існування», - розповідає дружина Тетяна.Дмитро був справжнім чоловіком, але його серце і душа були розділені між службою та родиною. Кожен його вихід на передову був важким випробуванням, але він не зраджував своїм принципам та обов'язкам. Дмитро не бачив, як росте новонароджений синочок Михась. Завжди при кожній нагоді їхав додому, аби побути хоч декілька годин з своєю родиною. Він твердо вірив у наближення перемоги і завжди просив дружину бути сильною.Дмитро Редчук загинув, як Герой, який встиг врятувати життя декількох своїх побратимів перед смертю. Незважаючи на поранення, він встиг викликати по рації допомогу, для евакуації. Він залишиться в серцях тих, хто його знав відвертим, добрим, справедливим, завжди із усмішкою на обличчі.