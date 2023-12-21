Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном

Рустем Умєров заявив, що Україна має намір з наступного року закликати із запасу на військову службу чоловіків-українців, які перебувають за кордоном.



Про це він розповів в інтерв'ю виданням Bild, Welt TV та Politico, повідомляє



Медіа написало, що українці віком від 25 до 60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з'явитися на призовні пункти.



Умєров зазначив, що йдеться про запрошення з'явитися на призовні пункти, але водночас дав чітко зрозуміти, що тим, хто ухиляється, загрожуватимуть санкції.



"Ми поки що обговорюємо, що має статися, якщо вони не з'являться добровільно", – зазначив міністр.



У коментарі "Бабелю" начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк пояснив, що Bild змістив акцент. За словами Павлюка, міністр загалом говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.



На нещодавній пресконференції президент України заявив, що військові просили його про мобілізацію ще 450-500 000 людей. Президент сказав, що крім мобілізації, треба законодавчо врегулювати демобілізацію.



Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що мобілізацію треба повертати на минулий рівень. Він додав, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати. На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Залужний зазначив, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає".



Рішення звільнити всіх обласних воєнкомів Зеленський ухвалив влітку на тлі скандалі зі статками деяких керівників обласних ТЦК. Звільнили не лише тих, хто мав підозрілі статки, а всіх взагалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборонизаявив, що Україна має намір з наступного року закликати із запасуПро це він розповів в інтерв'ю виданням Bild, Welt TV та Politico, повідомляє LB.ua Медіа написало, що українці віком від 25 до 60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з'явитися на призовні пункти.Умєров зазначив, що йдеться про запрошення з'явитися на призовні пункти, але водночас дав чітко зрозуміти, що тим, хто ухиляється, загрожуватимуть санкції."Ми поки що обговорюємо, що має статися, якщо вони не з'являться добровільно", – зазначив міністр.У коментарі "Бабелю" начальник управління преси та інформації Міноборонипояснив, що Bild змістив акцент. За словами Павлюка, міністр загалом говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.На нещодавній пресконференції президент України заявив, що військові просили його про мобілізацію ще 450-500 000 людей. Президент сказав, що крім мобілізації, треба законодавчо врегулювати демобілізацію.Раніше Головнокомандувач ЗСУсказав, що мобілізацію треба повертати на минулий рівень. Він додав, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати. На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Залужний зазначив, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає".Рішення звільнити всіх обласних воєнкомів Зеленський ухвалив влітку на тлі скандалі зі статками деяких керівників обласних ТЦК. Звільнили не лише тих, хто мав підозрілі статки, а всіх взагалі.

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