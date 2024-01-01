Зрадниця, яка на Харківщині обіцяла колаборантам квартири, сяде за ґрати
Сьогодні, 17:02
За матеріалами СБУ тюремний строк отримала колаборантка, яка під час окупації Харківщини обіцяла квартири за співпрацю з рф.
Про це в телеграмі повідомляє СБУ.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна колаборантка, яка співпрацювала з російськими загарбниками у період окупації Харківщини.
Фігуранткою є мешканка Вовчанська, яка після захоплення міста підтримала російських загарбників та вступила до місцевої окупаційної адміністрації.
Там її призначили очільницею «управління житлово-комунального господарства» та визначили першочергове завдання ‒ облаштувати казарми для російських військ.
Для цього колаборантка разом зі своїми поплічниками забезпечувала водопостачання та енергозабезпечення в будівлях, де розмістилися рашисти.
Слідством також встановлено, що для набору нових співробітників у «жек» фігурантка обіцяла «безкоштовні» квартири від загарбників.
Після звільнення міста колаборантка намагалась уникнути правосуддя, імітуючи свій статус «поза політикою». Але співробітники СБУ зібрали докази її співпраці з окупантами і на початку жовтня 2023 року затримали.
На підставі зібраних доказів фігурантку було визнано винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 5 років тюремного ув’язнення.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області.
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Про це в телеграмі повідомляє СБУ.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна колаборантка, яка співпрацювала з російськими загарбниками у період окупації Харківщини.
Фігуранткою є мешканка Вовчанська, яка після захоплення міста підтримала російських загарбників та вступила до місцевої окупаційної адміністрації.
Там її призначили очільницею «управління житлово-комунального господарства» та визначили першочергове завдання ‒ облаштувати казарми для російських військ.
Для цього колаборантка разом зі своїми поплічниками забезпечувала водопостачання та енергозабезпечення в будівлях, де розмістилися рашисти.
Слідством також встановлено, що для набору нових співробітників у «жек» фігурантка обіцяла «безкоштовні» квартири від загарбників.
Після звільнення міста колаборантка намагалась уникнути правосуддя, імітуючи свій статус «поза політикою». Але співробітники СБУ зібрали докази її співпраці з окупантами і на початку жовтня 2023 року затримали.
На підставі зібраних доказів фігурантку було визнано винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 5 років тюремного ув’язнення.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області.
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