Зрадниця, яка на Харківщині обіцяла колаборантам квартири, сяде за ґрати

Зрадниця, яка на Харківщині обіцяла колаборантам квартири, сяде за ґрати
За матеріалами СБУ тюремний строк отримала колаборантка, яка під час окупації Харківщини обіцяла квартири за співпрацю з рф.

Про це в телеграмі повідомляє СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна колаборантка, яка співпрацювала з російськими загарбниками у період окупації Харківщини.

Фігуранткою є мешканка Вовчанська, яка після захоплення міста підтримала російських загарбників та вступила до місцевої окупаційної адміністрації.

Там її призначили очільницею «управління житлово-комунального господарства» та визначили першочергове завдання ‒ облаштувати казарми для російських військ.
Зрадниця, яка на Харківщині обіцяла колаборантам квартири, сяде за ґрати

Для цього колаборантка разом зі своїми поплічниками забезпечувала водопостачання та енергозабезпечення в будівлях, де розмістилися рашисти.

Слідством також встановлено, що для набору нових співробітників у «жек» фігурантка обіцяла «безкоштовні» квартири від загарбників.

Після звільнення міста колаборантка намагалась уникнути правосуддя, імітуючи свій статус «поза політикою». Але співробітники СБУ зібрали докази її співпраці з окупантами і на початку жовтня 2023 року затримали.

На підставі зібраних доказів фігурантку було визнано винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 5 років тюремного ув’язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області.

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Теги: зрадники, СБУ
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