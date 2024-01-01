Зрадниця, яка на Харківщині обіцяла колаборантам квартири, сяде за ґрати

За матеріалами СБУ тюремний строк отримала колаборантка, яка під час окупації Харківщини обіцяла квартири заПро це в телеграмі повідомляє СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна колаборантка, яка співпрацювала з російськими загарбниками у період окупації Харківщини.Фігуранткою є мешканка Вовчанська, яка після захоплення міста підтримала російських загарбників та вступила до місцевої окупаційної адміністрації.Там її призначили очільницею «управління житлово-комунального господарства» та визначили першочергове завдання ‒ облаштувати казарми для російських військ.Для цього колаборантка разом зі своїми поплічниками забезпечувала водопостачання та енергозабезпечення в будівлях, де розмістилися рашисти.Слідством також встановлено, що для набору нових співробітників у «жек» фігурантка обіцяла «безкоштовні» квартири від загарбників.Після звільнення міста колаборантка намагалась уникнути правосуддя, імітуючи свій статус «поза політикою». Але співробітники СБУ зібрали докази її співпраці з окупантами і на початку жовтня 2023 року затримали.На підставі зібраних доказів фігурантку було визнано винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 5 років тюремного ув’язнення.Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області.