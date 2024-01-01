НАБУ показало схему, як на електриці дерибанили 700 мільйонів
Сьогодні, 15:59
НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків становить понад 716 млн грн.
Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.
У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
Наразі про підозру повідомили 4 особам: організатору схеми, директору департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго», голові правління комерційного банку та директору приватної компанії.
Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.
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Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.
У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
Наразі про підозру повідомили 4 особам: організатору схеми, директору департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго», голові правління комерційного банку та директору приватної компанії.
Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.
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