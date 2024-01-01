НАБУ показало схему, як на електриці дерибанили 700 мільйонів

НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків становить понад 716 млн грн.Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго»на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.Наразі про підозру повідомили 4 особам: організатору схеми, директору департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго», голові правління комерційного банку та директору приватної компанії.Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.