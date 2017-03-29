Екологи врятували 1000 птахів, що замерзали посеред Світязю

Екологи врятували 1000 птахів, що замерзали посеред Світязю
На Волині посеред одного із найбільших озер України – Світязю, що вкрите вже кригою, замерзали близько тисячі птахів лисок.

Про це повідомляє у фейсбуці Шацький національний природний парк.

Посеред замерзлого озера Світязь працівники Шацького НПП помітили близько 1000 лисок.



Вода навколо них перетворилась на кригу, а знесилені птахи плавали на маленькому водяному плесі.

«Тому було прийнято рішення підгодувати пернатих, щоб вони мали змогу полетіти і врятуватись від холоду і голоду», - зазначили в адміністрації парку.