Волинянка отримала умовний термін за знущання над тваринами

За жорстоке поводження з тваринами судили волинянку, яка вкинула двох собак у колодязь.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинене 68-річною жителькою села Любитів Ковельського району, що призвело до спричинення їм тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 299 КК України).Нагадаємо, жінка, бажаючи убити двох собак, у червні 2023 року вкинула тварин у недіючий колодязь, закрила дошками та залишила там без їжі й води.Одного собаку вона при цьому душила зашморгом, а іншого вдарила каменем по голові.Згодом тварин, яким цими діями спричинено травми, порушення нервової системи та останню стадію виснаження, знайшли та визволили небайдужі громадяни.Суд визнав жінку винуватою у вчиненні цього правопорушення та призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.