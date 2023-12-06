Волинянка отримала умовний термін за знущання над тваринами
Сьогодні, 15:27
За жорстоке поводження з тваринами судили волинянку, яка вкинула двох собак у колодязь.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинене 68-річною жителькою села Любитів Ковельського району жорстоке поводження з тваринами, що призвело до спричинення їм тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 299 КК України).
Нагадаємо, жінка, бажаючи убити двох собак, у червні 2023 року вкинула тварин у недіючий колодязь, закрила дошками та залишила там без їжі й води.
Одного собаку вона при цьому душила зашморгом, а іншого вдарила каменем по голові.
Згодом тварин, яким цими діями спричинено травми, порушення нервової системи та останню стадію виснаження, знайшли та визволили небайдужі громадяни.
Суд визнав жінку винуватою у вчиненні цього правопорушення та призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинене 68-річною жителькою села Любитів Ковельського району жорстоке поводження з тваринами, що призвело до спричинення їм тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 299 КК України).
Нагадаємо, жінка, бажаючи убити двох собак, у червні 2023 року вкинула тварин у недіючий колодязь, закрила дошками та залишила там без їжі й води.
Одного собаку вона при цьому душила зашморгом, а іншого вдарила каменем по голові.
Згодом тварин, яким цими діями спричинено травми, порушення нервової системи та останню стадію виснаження, знайшли та визволили небайдужі громадяни.
Суд визнав жінку винуватою у вчиненні цього правопорушення та призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.
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