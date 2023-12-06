Волинянка отримала умовний термін за знущання над тваринами

Волинянка отримала умовний термін за знущання над тваринами
За жорстоке поводження з тваринами судили волинянку, яка вкинула двох собак у колодязь.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинене 68-річною жителькою села Любитів Ковельського району жорстоке поводження з тваринами, що призвело до спричинення їм тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 299 КК України).

Нагадаємо, жінка, бажаючи убити двох собак, у червні 2023 року вкинула тварин у недіючий колодязь, закрила дошками та залишила там без їжі й води.

Одного собаку вона при цьому душила зашморгом, а іншого вдарила каменем по голові.

Згодом тварин, яким цими діями спричинено травми, порушення нервової системи та останню стадію виснаження, знайшли та визволили небайдужі громадяни.
Волинянка отримала умовний термін за знущання над тваринами

Суд визнав жінку винуватою у вчиненні цього правопорушення та призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.

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Теги: тварини, Волинь
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