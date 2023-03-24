У колишньому райцентрі на Волині не працює оповіщення повітряних тривог
Сьогодні, 14:49
У селищі Любешів, яке раніше було районним центром на Волині, тимчасово не працює система оповіщення про повітряні тривоги.
Про це селищна рада повідомляє в телеграмі.
У зв'язку з технічними причинами у селищі тимчасово не функціонує система оповіщення «повітряних тривог».
«На час усунення несправностей слідкуйте за інформуванням про повітряну тривогу за допомогою додатку «Повітряна тривога», або в Телеграм-каналі селищної ради «Сповіщення Любешівської територіальної громади», - йдеться у повідомленні.
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Про це селищна рада повідомляє в телеграмі.
У зв'язку з технічними причинами у селищі тимчасово не функціонує система оповіщення «повітряних тривог».
«На час усунення несправностей слідкуйте за інформуванням про повітряну тривогу за допомогою додатку «Повітряна тривога», або в Телеграм-каналі селищної ради «Сповіщення Любешівської територіальної громади», - йдеться у повідомленні.
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