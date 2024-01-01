На Волині попрощалися із Героєм Василем Карп’юком

У селі Залісці на Волині громада провела в останню путь полеглого краянина, військовослужбовцяПро це у фейсбуці пише Наш Край Медіа.Війна продовжує безпощадно забирати життя молодих, хоробрих синів України. 5 січня на передовій у Запорізькій областіжителя села Залісці Копачівської громади Карп’юка Василя Миколайовича, 1987 року народження.Місія “На щиті” доправила тіло Героя до Луцька. Назустріч траурному кортежу вийшли жителі Залісець. Скорботно схиливши голови, проводжали Василя Миколайовича до його рідної домівки, яка чекала повернення господаря, чекала його працьовитих рук. У 2022 році пішов звідси на фронт Василь Карп’юк, навіть нічого не сказавши рідній сестрі.Невтішна у тяжкому горі єдина сестра Героя, уся родина. Приїхав провести дядька в останню дорогу і племінник загиблого, котрий теж бореться за волю України. Він, як ніхто інший розуміє, як нелегко дається українським воякам звільнення кожного метра рідної землі.В оселі відбулася заупокійна літія, яку відправив священникА наступного дня відбулися похорони. Відспівали Карп’юка Василя в місцевому Свято-Георгієвському храмі священники ПЦУ.Односельчанкакаже: “Василь був хорошим і щирим. Назавжди тепер у наших серцях і нашій пам’яті. Низенький уклін йому... Щирі співчуття родині. Пам’ятаймо, якою ціною виборюється майбутнє нашої країни”.«Для всіх нас Карп’юк Василь буде прикладом мужності й відваги, гідним оборонцем нашої держави, він загинув за мир, за правду, за рідну мову, за рідну землю. Він той, хто боронив нашу землю від російського окупанта, виборював нам майбутнє! Глибоко сумуємо та співчуваємо родині Василя», - йдеться у повідомленні.