Рятувальники з Волині допомогли приборкати пожежу на Рівненщині
Сьогодні, 13:47
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували 4 пожежі та здійснили 4 виїзди для аварійно-рятувальних робіт.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Зокрема 10 січня вночі ліквідували пожежу житлового будинку в селі Крупа Луцького району. А о 10:57 вогнеборці 4-ї ДПРЧ міста Ковель приборкали займання житлового будинку в селі Воля Ковельська Ковельського району. Імовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем власницею будинку.
Окрім того, черговий підрозділ 22-го Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечко допоміг колегам із Рівненщини та ліквідував пожежу господарської споруди в селі Митниця Рівненської області.
Рятувальники 7-ї ДПРЧ за допомогою спеціального інструменту відкрили двері приватного житлового будинку в місті Володимир, де за зачиненими дверима перебували хворі мати з дитиною та потребували допомоги.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Зокрема 10 січня вночі ліквідували пожежу житлового будинку в селі Крупа Луцького району. А о 10:57 вогнеборці 4-ї ДПРЧ міста Ковель приборкали займання житлового будинку в селі Воля Ковельська Ковельського району. Імовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем власницею будинку.
Окрім того, черговий підрозділ 22-го Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечко допоміг колегам із Рівненщини та ліквідував пожежу господарської споруди в селі Митниця Рівненської області.
Рятувальники 7-ї ДПРЧ за допомогою спеціального інструменту відкрили двері приватного житлового будинку в місті Володимир, де за зачиненими дверима перебували хворі мати з дитиною та потребували допомоги.
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