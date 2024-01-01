Рятувальники з Волині допомогли приборкати пожежу на Рівненщині





Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



Зокрема 10 січня вночі ліквідували пожежу житлового будинку в селі Крупа Луцького району. А о 10:57 вогнеборці 4-ї ДПРЧ міста Ковель приборкали займання житлового будинку в селі Воля Ковельська Ковельського району. Імовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем власницею будинку.



Окрім того, черговий підрозділ 22-го Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечко допоміг колегам із Рівненщини та ліквідував пожежу господарської споруди в селі Митниця Рівненської області.



Рятувальники 7-ї ДПРЧ за допомогою спеціального інструменту відкрили двері приватного житлового будинку в місті Володимир, де за зачиненими дверима перебували хворі мати з дитиною та потребували допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували 4 пожежі та здійснили 4 виїзди для аварійно-рятувальних робіт.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Зокрема 10 січня вночі ліквідувалив селі Крупа Луцького району. А о 10:57 вогнеборці 4-ї ДПРЧ міста Ковель приборкали займання житлового будинку в селі Воля Ковельська Ковельського району. Імовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем власницею будинку.Окрім того, черговий підрозділ 22-го Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечко допоміг колегам із Рівненщини та ліквідував пожежу господарської споруди в селі Митниця Рівненської області.Рятувальники 7-ї ДПРЧ за допомогою спеціального інструменту відкрили двері приватного житлового будинку в місті Володимир, де за зачиненими дверима перебували хворі мати з дитиною та потребували допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію