Рятувальники з Волині допомогли приборкати пожежу на Рівненщині

Рятувальники з Волині допомогли приборкати пожежу на Рівненщині
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували 4 пожежі та здійснили 4 виїзди для аварійно-рятувальних робіт.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Зокрема 10 січня вночі ліквідували пожежу житлового будинку в селі Крупа Луцького району. А о 10:57 вогнеборці 4-ї ДПРЧ міста Ковель приборкали займання житлового будинку в селі Воля Ковельська Ковельського району. Імовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем власницею будинку.
Рятувальники з Волині допомогли приборкати пожежу на Рівненщині

Окрім того, черговий підрозділ 22-го Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечко допоміг колегам із Рівненщини та ліквідував пожежу господарської споруди в селі Митниця Рівненської області.
Рятувальники з Волині допомогли приборкати пожежу на Рівненщині

Рятувальники 7-ї ДПРЧ за допомогою спеціального інструменту відкрили двері приватного житлового будинку в місті Володимир, де за зачиненими дверима перебували хворі мати з дитиною та потребували допомоги.
Рятувальники з Волині допомогли приборкати пожежу на Рівненщині
Рятувальники з Волині допомогли приборкати пожежу на Рівненщині


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Теги: пожежа, Волинь
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