Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання

Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання
Верховна Рада повернула на доопрацювання урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні.

Про це в телеграмі повідомив голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія.

За його словами, відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі.

Були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

Головне питання - законопроект №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

«Нагадую, що його обговорення проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією. Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню», - зауважив нардеп.

Він переконує, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

За результатами наради, законопроект повертається ініціатору – Кабміну. Одночасно передають пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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