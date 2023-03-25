Оприлюднили пісні фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2024»: під яким номером виступатиме YAKTAK з Волині





Про це стало відомо з трансляції пресконференції, пише



Фіналісти нацвідбору виступатимуть 3 лютого у такому порядку:



1. YAKTAK — Lalala;





2. INGRET — Keeper;





3. NAZVA — Slavic English;





4. ANKA — «Палала»;



5. Drevo — Endless chain;



6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;





7. MÉLOVIN — DREAMER;





8. SKYLERR — Time is running out;





9. Ziferblat — Place I Call Home;



10. YAGODY — Tsunamia;





11. NAHABA — GLASSS.





"Коли я співаю цю пісню у мене всередині палає вогнище. Пісня буде більше драйвова, а не весела. Пісня Lalala - це частинка мене, так як я відчуваю", - так прокоментував Ярослав свою композицію.



«Євробачення-2024»



68-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 та 9 травня.



Мальме прийматиме «Євробачення» вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч із піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третє місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організатори національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2024» жеребкуванням визначили порядок виступу артистів у фіналі шоу, а також оприлюднили їхні пісні. YAKTAK відкриє фінал нацвідбору на "Євробачення-2024".Про це стало відомо з трансляції пресконференції, пише Громадське 2. INGRET — Keeper;3. NAZVA — Slavic English;4. ANKA — «Палала»;5. Drevo — Endless chain;6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;7. MÉLOVIN — DREAMER;8. SKYLERR — Time is running out;9. Ziferblat — Place I Call Home;10. YAGODY — Tsunamia;11. NAHABA — GLASSS."Коли я співаю цю пісню у мене всередині палає вогнище. Пісня буде більше драйвова, а не весела. Пісня Lalala - це частинка мене, так як я відчуваю", - так прокоментував Ярослав свою композицію.68-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 та 9 травня.Мальме прийматиме «Євробачення» вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч із піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третє місце.

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