Оприлюднили пісні фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2024»: під яким номером виступатиме YAKTAK з Волині
Сьогодні, 13:21
Організатори національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2024» жеребкуванням визначили порядок виступу артистів у фіналі шоу, а також оприлюднили їхні пісні. YAKTAK відкриє фінал нацвідбору на "Євробачення-2024".
Про це стало відомо з трансляції пресконференції, пише Громадське.
Фіналісти нацвідбору виступатимуть 3 лютого у такому порядку:
1. YAKTAK — Lalala;
2. INGRET — Keeper;
3. NAZVA — Slavic English;
4. ANKA — «Палала»;
5. Drevo — Endless chain;
6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;
7. MÉLOVIN — DREAMER;
8. SKYLERR — Time is running out;
9. Ziferblat — Place I Call Home;
10. YAGODY — Tsunamia;
11. NAHABA — GLASSS.
"Коли я співаю цю пісню у мене всередині палає вогнище. Пісня буде більше драйвова, а не весела. Пісня Lalala - це частинка мене, так як я відчуваю", - так прокоментував Ярослав свою композицію.
«Євробачення-2024»
68-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 та 9 травня.
Мальме прийматиме «Євробачення» вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч із піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третє місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з трансляції пресконференції, пише Громадське.
Фіналісти нацвідбору виступатимуть 3 лютого у такому порядку:
1. YAKTAK — Lalala;
2. INGRET — Keeper;
3. NAZVA — Slavic English;
4. ANKA — «Палала»;
5. Drevo — Endless chain;
6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;
7. MÉLOVIN — DREAMER;
8. SKYLERR — Time is running out;
9. Ziferblat — Place I Call Home;
10. YAGODY — Tsunamia;
11. NAHABA — GLASSS.
"Коли я співаю цю пісню у мене всередині палає вогнище. Пісня буде більше драйвова, а не весела. Пісня Lalala - це частинка мене, так як я відчуваю", - так прокоментував Ярослав свою композицію.
«Євробачення-2024»
68-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 та 9 травня.
Мальме прийматиме «Євробачення» вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч із піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третє місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Рятувальники з Волині допомогли приборкати пожежу на Рівненщині
Сьогодні, 13:47
Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання
Сьогодні, 13:32
Оприлюднили пісні фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2024»: під яким номером виступатиме YAKTAK з Волині
Сьогодні, 13:21
Військовий з Волині отримав відзнаку від Міністерства оборони
Сьогодні, 12:50