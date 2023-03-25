Оприлюднили пісні фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2024»: під яким номером виступатиме YAKTAK з Волині

Оприлюднили пісні фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2024»: під яким номером виступатиме YAKTAK з Волині
Організатори національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2024» жеребкуванням визначили порядок виступу артистів у фіналі шоу, а також оприлюднили їхні пісні. YAKTAK відкриє фінал нацвідбору на "Євробачення-2024".

Про це стало відомо з трансляції пресконференції, пише Громадське.

Фіналісти нацвідбору виступатимуть 3 лютого у такому порядку:

1. YAKTAK — Lalala;


2. INGRET — Keeper;


3. NAZVA — Slavic English;


4. ANKA — «Палала»;

5. Drevo — Endless chain;

6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;


7. MÉLOVIN — DREAMER;


8. SKYLERR — Time is running out;


9. Ziferblat — Place I Call Home;

10. YAGODY — Tsunamia;


11. NAHABA — GLASSS.


"Коли я співаю цю пісню у мене всередині палає вогнище. Пісня буде більше драйвова, а не весела. Пісня Lalala - це частинка мене, так як я відчуваю", - так прокоментував Ярослав свою композицію.

«Євробачення-2024»

68-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Мальме прийматиме «Євробачення» вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч із піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третє місце.

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Теги: Євробочення-2024, Волинь, Ярослав Карпук
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