Військовий з Волині отримав відзнаку від Міністерства оборони

Михайла Анастасійовича Радчука нагрудним знаком «Знак пошани».



Про це



"53-річний Михайло Радчук – щирий патріот та мужній захисник України, пройшов АТО, з перших днів повномасштабної війни знову став на захист рідної землі.



На даний час разом з побратимами знаходиться на Запорізькому напрямку.



Пишаємося нашим земляком, вітаємо з відзнакою та дякуємо за захист!" - йдеться в повідомленні.



Довідково: «Знаком пошани» нагороджують військовослужбовців за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних сил України, досягнення високих показників у військовій, науковій, освітянській та інших сферах діяльності, бездоганну сумлінну службу (працю).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України відзначило нашого земляка, військовослужбовця 118-ої окремої механізованої бригадинагрудним знаком «Знак пошани».Про це повідомляє Рожищенська міська рада."53-річний Михайло Радчук – щирий патріот та мужній захисник України, пройшов АТО, з перших днів повномасштабної війни знову став на захист рідної землі.На даний час разом з побратимами знаходиться на Запорізькому напрямку.Пишаємося нашим земляком, вітаємо з відзнакою та дякуємо за захист!" - йдеться в повідомленні.«Знаком пошани» нагороджують військовослужбовців за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних сил України, досягнення високих показників у військовій, науковій, освітянській та інших сферах діяльності, бездоганну сумлінну службу (працю).

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