Військовий з Волині отримав відзнаку від Міністерства оборони

Військовий з Волині отримав відзнаку від Міністерства оборони
Міністерство оборони України відзначило нашого земляка, військовослужбовця 118-ої окремої механізованої бригади Михайла Анастасійовича Радчука нагрудним знаком «Знак пошани».

Про це повідомляє Рожищенська міська рада.

"53-річний Михайло Радчук – щирий патріот та мужній захисник України, пройшов АТО, з перших днів повномасштабної війни знову став на захист рідної землі.

На даний час разом з побратимами знаходиться на Запорізькому напрямку.

Пишаємося нашим земляком, вітаємо з відзнакою та дякуємо за захист!" - йдеться в повідомленні.

Довідково: «Знаком пошани» нагороджують військовослужбовців за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних сил України, досягнення високих показників у військовій, науковій, освітянській та інших сферах діяльності, бездоганну сумлінну службу (працю).

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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