Військовий з Волині отримав відзнаку від Міністерства оборони
Сьогодні, 12:50
Міністерство оборони України відзначило нашого земляка, військовослужбовця 118-ої окремої механізованої бригади Михайла Анастасійовича Радчука нагрудним знаком «Знак пошани».
Про це повідомляє Рожищенська міська рада.
"53-річний Михайло Радчук – щирий патріот та мужній захисник України, пройшов АТО, з перших днів повномасштабної війни знову став на захист рідної землі.
На даний час разом з побратимами знаходиться на Запорізькому напрямку.
Пишаємося нашим земляком, вітаємо з відзнакою та дякуємо за захист!" - йдеться в повідомленні.
Довідково: «Знаком пошани» нагороджують військовослужбовців за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних сил України, досягнення високих показників у військовій, науковій, освітянській та інших сферах діяльності, бездоганну сумлінну службу (працю).
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Про це повідомляє Рожищенська міська рада.
"53-річний Михайло Радчук – щирий патріот та мужній захисник України, пройшов АТО, з перших днів повномасштабної війни знову став на захист рідної землі.
На даний час разом з побратимами знаходиться на Запорізькому напрямку.
Пишаємося нашим земляком, вітаємо з відзнакою та дякуємо за захист!" - йдеться в повідомленні.
Довідково: «Знаком пошани» нагороджують військовослужбовців за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних сил України, досягнення високих показників у військовій, науковій, освітянській та інших сферах діяльності, бездоганну сумлінну службу (працю).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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