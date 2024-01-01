Офіс генпрокурора: у Боратині незаконно захопили землю «Укрзалізниці»

За втручання прокуратури на Волиніземлі Укрзалізниці вартістю 1,5 млрд грн.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За позовом Волинської обласної прокуратури скасовано реєстрацію права комунальної власності та повернуто державі земельну ділянку, яка перебуває у постійному користуванні АТ «Укрзалізниця».Її площа становить понад 90 га, вартість – 1,5 млрд грн.Прокурори встановили, що у 2020 році Боратинська сільська рада Луцького району неправомірно зареєструвала як комунальну власність землі транспорту, які надано державою у користування Укрзалізниці.Це спричинило ризики для незаконного розпорядження землями, збереження залізничного покриття у належному стані та забезпечення потреб у пасажирських і вантажних перевезеннях.У Господарському суді Волинської області прокурори довели незаконність реєстрації земель державної власності. Суд задовольнив позов прокуратури.