Офіс генпрокурора: у Боратині незаконно захопили землю «Укрзалізниці»

Офіс генпрокурора: у Боратині незаконно захопили землю «Укрзалізниці»
За втручання прокуратури на Волині повернуто у державну власність землі Укрзалізниці вартістю 1,5 млрд грн.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За позовом Волинської обласної прокуратури скасовано реєстрацію права комунальної власності та повернуто державі земельну ділянку, яка перебуває у постійному користуванні АТ «Укрзалізниця».

Її площа становить понад 90 га, вартість – 1,5 млрд грн.

Прокурори встановили, що у 2020 році Боратинська сільська рада Луцького району неправомірно зареєструвала як комунальну власність землі транспорту, які надано державою у користування Укрзалізниці.

Це спричинило ризики для незаконного розпорядження землями, збереження залізничного покриття у належному стані та забезпечення потреб у пасажирських і вантажних перевезеннях.

У Господарському суді Волинської області прокурори довели незаконність реєстрації земель державної власності. Суд задовольнив позов прокуратури.

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Теги: суд, Волинь
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