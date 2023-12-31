Сільрада на Волині привласнила прикордонну смугу вартістю 3 мільярди
Сьогодні, 12:30
Прокурори на Волині наполягають на поверненні державі 166 га земель оборони вартістю 2,8 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Ковельська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації до Самарівської сільської ради Ковельського району, аби повернути державі земельну ділянку площею 166 га й вартістю 2, 8 мільярда гривень, яка належить до земель оборони і є прикордонною смугою уздовж українсько-білоруського кордону.
Прокурори в суді доводитимуть незаконність інвентаризації земельної ділянки, розташованої між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше її вибуття із державної власності.
Наполягатиме прокуратура і на скасуванні також державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, що належить до земель оборони, та поверненні її державі.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Ковельська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації до Самарівської сільської ради Ковельського району, аби повернути державі земельну ділянку площею 166 га й вартістю 2, 8 мільярда гривень, яка належить до земель оборони і є прикордонною смугою уздовж українсько-білоруського кордону.
Прокурори в суді доводитимуть незаконність інвентаризації земельної ділянки, розташованої між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше її вибуття із державної власності.
Наполягатиме прокуратура і на скасуванні також державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, що належить до земель оборони, та поверненні її державі.
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