Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Ігор Огороднік
Сьогодні, 12:20
На війні загинув воїн з Волині Ігор Огороднік.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"З сумом повідомляємо, що в Ківерцівську громаду знову надійшла з фронту чорна звістка - захищаючи Україну, загинув уродженець міста Ківерці Огороднік Ігор Євгенович.
Народився Огороднік Ігор Євгенович 26 червня 1968 року в Ківерцях. Навчався у першій міській школі. З початком повномасштабної війни росії проти України у травні 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Старший солдат Огороднік помер 4 січня 2024 року в с. Лук’янівське Василівського району Запорізької області.
Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"З сумом повідомляємо, що в Ківерцівську громаду знову надійшла з фронту чорна звістка - захищаючи Україну, загинув уродженець міста Ківерці Огороднік Ігор Євгенович.
Народився Огороднік Ігор Євгенович 26 червня 1968 року в Ківерцях. Навчався у першій міській школі. З початком повномасштабної війни росії проти України у травні 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Старший солдат Огороднік помер 4 січня 2024 року в с. Лук’янівське Василівського району Запорізької області.
Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 10 – 14 січня
Сьогодні, 12:39
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Ігор Огороднік
Сьогодні, 12:20