Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Ігор Огороднік

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Ігор Огороднік
На війні загинув воїн з Волині Ігор Огороднік.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"З сумом повідомляємо, що в Ківерцівську громаду знову надійшла з фронту чорна звістка - захищаючи Україну, загинув уродженець міста Ківерці Огороднік Ігор Євгенович.

Народився Огороднік Ігор Євгенович 26 червня 1968 року в Ківерцях. Навчався у першій міській школі. З початком повномасштабної війни росії проти України у травні 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Старший солдат Огороднік помер 4 січня 2024 року в с. Лук’янівське Василівського району Запорізької області.

Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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