Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Ігор Огороднік

Ігор Огороднік.



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"З сумом повідомляємо, що в Ківерцівську громаду знову надійшла з фронту чорна звістка - захищаючи Україну, загинув уродженець міста Ківерці Огороднік Ігор Євгенович.



Народився Огороднік Ігор Євгенович 26 червня 1968 року в Ківерцях. Навчався у першій міській школі. З початком повномасштабної війни росії проти України у травні 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Старший солдат Огороднік помер 4 січня 2024 року в с. Лук’янівське Василівського району Запорізької області.



Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Ківерцівській громаді."З сумом повідомляємо, що в Ківерцівську громаду знову надійшла з фронту чорна звістка - захищаючи Україну, загинув уродженець міста Ківерці Огороднік Ігор Євгенович.Народився Огороднік Ігор Євгенович 26 червня 1968 року в Ківерцях. Навчався у першій міській школі. З початком повномасштабної війни росії проти України у травні 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Старший солдат Огороднік помер 4 січня 2024 року в с. Лук’янівське Василівського району Запорізької області.Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.

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