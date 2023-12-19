Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 10 – 14 січня

Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



Цього тижня на сцені театру герої втікатимуть від самотності, влаштують зустріч із привидом, а ще на глядачів чекає магія різдвяної ночі та востаннє цього театрального сезону - оновлений концерт «Теплий вертеп. Пісні зими». Для найменших глядачів підготували різдвяну казку.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 10 до 14 січня.



У середу, 10 січня, о 18:00 вперше у новому році запрошуємо на камерну сцену, де пропонуємо переглянути драму інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.





Відчайдушна втеча від самотності, що перетворилась у гру з високими ставками. Історія фатальної інакшості та довіри, приправлена містикою та божевіллям купальської ночі... Терпка і запаморочлива вистава, у якій можна розгледіти щось своє, потаємне... Адже кожен із нас бував на межі... Правда?



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.



12 січня, у п’ятницю, о 18:00 відбудеться комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Камерна сцена театру.



«У гонитві за спадком від далекої родички із Америки до рук головної героїні потрапляє щоденник дівчини, яку розстріляли під час Другої світової. І ось привид Марії Шварц отримує шанс прожити свій останній день заново, а ще – втілити давню мрію, яка не дає спокою...», – розповіла режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.



У суботу, 13 січня, о 17:00, остання нагода у цьому сезоні потрапити на музичну комедію «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.





Буде цікаво і захоплююче. А ще – по-українськи світло та по-святковому затишно! Відчуття дива, урочисте чекання магічної ночі і разом з тим, народні звичаї, вир людських пристрастей і слабкостей, і ще чимало всього!



14 січня, у неділю, о 12:00 запрошуємо наймолодших глядачів на різдвяну казку «Піколетто» за Ренато Рашелом. Режисер-постановник – Павло Гарбуз.





Вистава, що здатна перенести глядачів у святковий час Різдва та подарувати передчуття дива... Продовжіть вашим діткам зимову казку!



Ввечері у неділю, 14 січня, о 17:00 пропонуємо переглянути востаннє цього театрального сезону наш оновлений концерт «Теплий вертеп. Пісні зими». Авторка сценарію – Дарина Гребенко, режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.







Свята потихеньку минають, проте іще є час та можливість наповнитися добрими спогадами на майбутнє. Анонсуємо актуальний вертеп, улюблені колядки, запальні танці, і все це у неперевершеному українському традиційному стилі. Незабутнє дійство для глядачів створюватимуть артисти та естрадно-симфонічний оркестр театру. Живий звук!



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр іменізапрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня на сцені театру герої втікатимуть від самотності, влаштують зустріч із привидом, а ще на глядачів чекає магія різдвяної ночі та востаннє цього театрального сезону - оновлений концерт «Теплий вертеп. Пісні зими». Для найменших глядачів підготували різдвяну казку.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 10 до 14 січня.вперше у новому році запрошуємо на камерну сцену, де пропонуємо переглянути драму інакшості. Режисерка-постановниця – заслужена артистка УкраїниВідчайдушна втеча від самотності, що перетворилась у гру з високими ставками. Історія фатальної інакшості та довіри, приправлена містикою та божевіллям купальської ночі... Терпка і запаморочлива вистава, у якій можна розгледіти щось своє, потаємне... Адже кожен із нас бував на межі... Правда?відбудеться комедійний трилер з елементами мелодрами. Камерна сцена театру.«У гонитві за спадком від далекої родички із Америки до рук головної героїні потрапляє щоденник дівчини, яку розстріляли під час Другої світової. І ось привидотримує шанс прожити свій останній день заново, а ще – втілити давню мрію, яка не дає спокою...», – розповіла режисерка-постановниця – заслужена артистка України, остання нагода у цьому сезоні потрапити на музичну комедіюза повістюта п'єсою, музика. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв УкраїниБуде цікаво і захоплююче. А ще – по-українськи світло та по-святковому затишно! Відчуття дива, урочисте чекання магічної ночі і разом з тим, народні звичаї, вир людських пристрастей і слабкостей, і ще чимало всього!запрошуємо наймолодших глядачів на різдвяну казкузаРежисер-постановник –Вистава, що здатна перенести глядачів у святковий час Різдва та подарувати передчуття дива... Продовжіть вашим діткам зимову казку!Ввечеріпропонуємо переглянути востаннє цього театрального сезону наш оновлений концерт. Авторка сценарію –, режисерка-постановниця – заслужена артистка УкраїниСвята потихеньку минають, проте іще є час та можливість наповнитися добрими спогадами на майбутнє. Анонсуємо актуальний вертеп, улюблені колядки, запальні танці, і все це у неперевершеному українському традиційному стилі. Незабутнє дійство для глядачів створюватимуть артисти та естрадно-симфонічний оркестр театру. Живий звук!Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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