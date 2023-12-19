Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 10 – 14 січня

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 10 – 14 січня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня на сцені театру герої втікатимуть від самотності, влаштують зустріч із привидом, а ще на глядачів чекає магія різдвяної ночі та востаннє цього театрального сезону - оновлений концерт «Теплий вертеп. Пісні зими». Для найменших глядачів підготували різдвяну казку.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 10 до 14 січня.

У середу, 10 січня, о 18:00 вперше у новому році запрошуємо на камерну сцену, де пропонуємо переглянути драму інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 10 – 14 січня


Відчайдушна втеча від самотності, що перетворилась у гру з високими ставками. Історія фатальної інакшості та довіри, приправлена містикою та божевіллям купальської ночі... Терпка і запаморочлива вистава, у якій можна розгледіти щось своє, потаємне... Адже кожен із нас бував на межі... Правда?

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

12 січня, у п’ятницю, о 18:00 відбудеться комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Камерна сцена театру.
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 10 – 14 січня

«У гонитві за спадком від далекої родички із Америки до рук головної героїні потрапляє щоденник дівчини, яку розстріляли під час Другої світової. І ось привид Марії Шварц отримує шанс прожити свій останній день заново, а ще – втілити давню мрію, яка не дає спокою...», – розповіла режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.

У суботу, 13 січня, о 17:00, остання нагода у цьому сезоні потрапити на музичну комедію «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.


Буде цікаво і захоплююче. А ще – по-українськи світло та по-святковому затишно! Відчуття дива, урочисте чекання магічної ночі і разом з тим, народні звичаї, вир людських пристрастей і слабкостей, і ще чимало всього!

14 січня, у неділю, о 12:00 запрошуємо наймолодших глядачів на різдвяну казку «Піколетто» за Ренато Рашелом. Режисер-постановник – Павло Гарбуз.
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 10 – 14 січня


Вистава, що здатна перенести глядачів у святковий час Різдва та подарувати передчуття дива... Продовжіть вашим діткам зимову казку!

Ввечері у неділю, 14 січня, о 17:00 пропонуємо переглянути востаннє цього театрального сезону наш оновлений концерт «Теплий вертеп. Пісні зими». Авторка сценарію – Дарина Гребенко, режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.



Свята потихеньку минають, проте іще є час та можливість наповнитися добрими спогадами на майбутнє. Анонсуємо актуальний вертеп, улюблені колядки, запальні танці, і все це у неперевершеному українському традиційному стилі. Незабутнє дійство для глядачів створюватимуть артисти та естрадно-симфонічний оркестр театру. Живий звук!

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