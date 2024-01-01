У Луцьку поховали Героя Віталія Майсузенка

У Луцьку поховали Героя Віталія Майсузенка
У Луцьку сьогодні, 9 січня, громада попрощалася із захисником України Віталієм Майсузенком, який загинув на Донеччині.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Жителі облцентру Волині провели в останню дорогу військовослужбовця Віталія Майсузенка, який загинув у війні із загарбницькою росією. Сьогодні захисника України відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.
У Луцьку поховали Героя Віталія Майсузенка

Майсузенко Віталій Валентинович (03.09.1980 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 3 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.
У Луцьку поховали Героя Віталія Майсузенка

Після завершення панахиди домовину з тілом захисника прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
У Луцьку поховали Героя Віталія Майсузенка
У Луцьку поховали Героя Віталія Майсузенка

Поховали Віталія Майсузенка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку поховали Героя Віталія Майсузенка

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.
У Луцьку поховали Героя Віталія Майсузенка


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Теги: загиблі, війна
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