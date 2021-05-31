У Луцьку шукають 21-річного хлопця: поліція розглядає версію, що він втопився

У Луцьку шукають хлопця 2002 року народження, який пішов з дому ще 2 січня.Однією з версій правоохоронців є те, що хлопець міг втопитися, тож пошукові роботи у річці Стир проводять рятувальники.Як повідомилиу секторі комунікацій ГУ Нацполіції у Волинській області, хлопець є мешканцем Луцька, пішов з дому 2 січня, рідні повідомили поліції про його зникнення 5 січня.В обласному управлінні ДСНС розповіли, що водолази здійснили декілька спусків у крижану воду, обстежили майже 800 метрів квадратних дна та близько 300 метрів прибережної смуги.Людину не виявлено, пошукові роботи продовжаться завтра вранці.Деталі згодом.