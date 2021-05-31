У Луцьку шукають 21-річного хлопця: поліція розглядає версію, що він втопився

У Луцьку шукають 21-річного хлопця: поліція розглядає версію, що він втопився
У Луцьку шукають хлопця 2002 року народження, який пішов з дому ще 2 січня.

Однією з версій правоохоронців є те, що хлопець міг втопитися, тож пошукові роботи у річці Стир проводять рятувальники.

Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікацій ГУ Нацполіції у Волинській області, хлопець є мешканцем Луцька, пішов з дому 2 січня, рідні повідомили поліції про його зникнення 5 січня.

В обласному управлінні ДСНС розповіли, що водолази здійснили декілька спусків у крижану воду, обстежили майже 800 метрів квадратних дна та близько 300 метрів прибережної смуги.

Людину не виявлено, пошукові роботи продовжаться завтра вранці.

Деталі згодом.

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Теги: Стир, Луцьк, пошук, поліція
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