Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком

Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
У селищі Мар’янівка на Волині провели в останню путь полеглого військовослужбовця ЗСУ Ігоря Байденка.

Про це у фейсбуці повідомляє Мар’янівська селищна рада.

Дружина, діти, сестри, родичі, друзі, однокласники, сусіди, односельчани, бойові побратими зустріли Ігоря Байденка, який загинув за Україну, захищаючи нашу Батьківщину від російського агресора, та попрощалися з ним.
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком

«У ці скорботні дні вся Мар'янівська територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя. Прийміть щирі слова співчуття та подяки за те, що виховали патріота та справжнього Захисника України. Нехай Господь Бог допомагає Вам перенести важкий біль втрати дорогої, рідної людини. Світла пам’ять… Слава Героям! Слава Україні!» - повідомили у селищній раді.
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зупинилося серце співака Віталія Білоножка
Сьогодні, 13:58
Яку суму компенсації отримають роботодавці за працевлаштування ВПО та людей з інвалідністю
Сьогодні, 13:42
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Сьогодні, 13:33
В українському полоні перебуває щонайменше 41 військовий рф з окупованого Криму
Сьогодні, 13:10
У Луцьку шукають 21-річного хлопця: поліція розглядає версію, що він втопився
Сьогодні, 12:57
Схожі новини
У Луцьку поховали Героя Віталія Майсузенка У Луцьку поховали Героя Віталія Майсузенка
Сьогодні, 12:53
У селі на Волині відкрили Алею Слави полеглим воїнам-односельчанам. ФОТО У селі на Волині відкрили Алею Слави полеглим воїнам-односельчанам. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Осиротіли дві доньки: на Донеччині загинув волинянин Віталій Гарань Осиротіли дві доньки: на Донеччині загинув волинянин Віталій Гарань
08 січень, 16:27
Посмертно нагородили лучанина, який рік тому загинув під Бахмутом Посмертно нагородили лучанина, який рік тому загинув під Бахмутом
08 січень, 14:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили деталі смертельної пожежі у селі під Луцьком
Сьогодні, 14:18
 0
Закінчив медколедж та два роки пропрацював фельдшером: історія волинянина, який у 24 став на захист країни
Сьогодні, 14:02
 0
Зупинилося серце співака Віталія Білоножка
Сьогодні, 13:58
 0
Яку суму компенсації отримають роботодавці за працевлаштування ВПО та людей з інвалідністю
Сьогодні, 13:42
 0
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Сьогодні, 13:33
 0
Медіа
відео
1/8