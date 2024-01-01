Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком

У селищі Мар’янівка на Волині провели в останню путь полеглого військовослужбовця ЗСУПро це у фейсбуці повідомляє Мар’янівська селищна рада.Дружина, діти, сестри, родичі, друзі, однокласники, сусіди, односельчани, бойові побратими зустріли Ігоря Байденка, який, захищаючи нашу Батьківщину від російського агресора, та попрощалися з ним.«У ці скорботні дні вся Мар'янівська територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя. Прийміть щирі слова співчуття та подяки за те, що виховали патріота та справжнього Захисника України. Нехай Господь Бог допомагає Вам перенести важкий біль втрати дорогої, рідної людини. Світла пам’ять… Слава Героям! Слава Україні!» - повідомили у селищній раді.