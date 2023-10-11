Яку суму компенсації отримають роботодавці за працевлаштування ВПО та людей з інвалідністю





Про це нагадали у Волинському обласному центрі зайнятості.



У разі працевлаштування внутрішньо переселених осіб (ВПО) роботодавець може отримати компенсацію витрат на заробітну плату протягом 6 місяців.



Заявку на це можна подати через додаток Дія.



Грошова компенсація передбачена роботодавцю також на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю.



Максимальний розмір компенсації збільшено:

- для осіб з інвалідністю І групи - до 106,5 тис.грн;

- для особи з інвалідністю ІІ групи – до 71 тис.грн.



Із детальним переліком засобів, за придбання яких можна отримати компенсацію, можна ознайомитися у



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Роботодавці, які візьмуть на роботу внутрішньо переселених українців та людей з інвалідністю, можуть отримати за це грошові компенсації.Про це нагадали у Волинському обласному центрі зайнятості.У разі працевлаштування внутрішньо переселених осіб (ВПО) роботодавець може отримати компенсацію витрат на заробітну плату протягом 6 місяців.Заявку на це можна подати через додаток Дія.Грошова компенсація передбачена роботодавцю також на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю.Максимальний розмір компенсації збільшено:- для осіб з інвалідністю І групи - до 106,5 тис.грн;- для особи з інвалідністю ІІ групи – до 71 тис.грн.Із детальним переліком засобів, за придбання яких можна отримати компенсацію, можна ознайомитися у постанові Кабміну № 893 від від 22 серпня 2023 р.

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