Яку суму компенсації отримають роботодавці за працевлаштування ВПО та людей з інвалідністю
Сьогодні, 13:42
Роботодавці, які візьмуть на роботу внутрішньо переселених українців та людей з інвалідністю, можуть отримати за це грошові компенсації.
Про це нагадали у Волинському обласному центрі зайнятості.
У разі працевлаштування внутрішньо переселених осіб (ВПО) роботодавець може отримати компенсацію витрат на заробітну плату протягом 6 місяців.
Заявку на це можна подати через додаток Дія.
Грошова компенсація передбачена роботодавцю також на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю.
Максимальний розмір компенсації збільшено:
- для осіб з інвалідністю І групи - до 106,5 тис.грн;
- для особи з інвалідністю ІІ групи – до 71 тис.грн.
Із детальним переліком засобів, за придбання яких можна отримати компенсацію, можна ознайомитися у постанові Кабміну № 893 від від 22 серпня 2023 р.
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Про це нагадали у Волинському обласному центрі зайнятості.
У разі працевлаштування внутрішньо переселених осіб (ВПО) роботодавець може отримати компенсацію витрат на заробітну плату протягом 6 місяців.
Заявку на це можна подати через додаток Дія.
Грошова компенсація передбачена роботодавцю також на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю.
Максимальний розмір компенсації збільшено:
- для осіб з інвалідністю І групи - до 106,5 тис.грн;
- для особи з інвалідністю ІІ групи – до 71 тис.грн.
Із детальним переліком засобів, за придбання яких можна отримати компенсацію, можна ознайомитися у постанові Кабміну № 893 від від 22 серпня 2023 р.
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