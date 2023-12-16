Закінчив медколедж та два роки пропрацював фельдшером: історія волинянина, який у 24 став на захист країни

Закінчив медколедж та два роки пропрацював фельдшером: історія волинянина, який у 24 став на захист країни
Юрій на псевдо «Кущ» – бойовий медик третього стрілецького взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.

Про це повідомляють на сторінці бригади.

На захист України чоловік став на початку широкомасштабного вторгнення. Тоді йому було 24 роки – встиг лишень закінчити Ківерцівський медичний коледж і два роки попрацювати фельдшером екстреної медичної допомоги.

На рідній Волині на Юрія чекають з Перемогою тато Степан Васильович, мама Наталя Дмитрівна, а також дві сестри – Юлія і Тетяна.

– Це наш обов’язок – обороняти Україну. Якщо не дати ворогу гідну відсіч тут – на Сході – він роззявлятиме свою ненажерливу пащу на інші регіони нашої держави, – міркує бойовий медик, – Проте усі плани орди приречені на невдачу, а Перемога неодмінно буде за нами! Упевненості в цьому додають мої бойові побратими – це злагоджений колектив надійних людей, з якими можна долати найскладніші труднощі!

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Теги: Волинянин, фельдшер. наближають перемогу
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