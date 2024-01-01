Кількість жертв унаслідок удару по Києву 29 грудня зросла до 33
Сьогодні, 14:50
Кількість жертв унаслідок російської атаки 29 грудня зросла до 33 людей.
Під час розбору завалів виявили ознаки ще одного загиблого, повідомили в КМВА.
"Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції.
Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 29 грудня росія вчинила наймасованішу повітряну атаку на Україну. В Києві пошкодження внаслідок ударів та збиття російських ракет були в декількох районах.
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Під час розбору завалів виявили ознаки ще одного загиблого, повідомили в КМВА.
"Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції.
Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 29 грудня росія вчинила наймасованішу повітряну атаку на Україну. В Києві пошкодження внаслідок ударів та збиття російських ракет були в декількох районах.
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