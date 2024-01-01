Кількість жертв унаслідок удару по Києву 29 грудня зросла до 33





Під час розбору завалів виявили ознаки ще одного загиблого,



"Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції.



Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 29 грудня росія вчинила наймасованішу повітряну атаку на Україну. В Києві пошкодження внаслідок ударів та збиття російських ракет були в декількох районах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість жертв унаслідок російської атаки 29 грудня зросла до 33 людей.Під час розбору завалів виявили ознаки ще одного загиблого, повідомили в КМВА."Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції.Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що. В Києві пошкодження внаслідок ударів та збиття російських ракет були в декількох районах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію