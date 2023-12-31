Легкоатлетки з Волині вибороли три медалі на всеукраїнському турнірі

Легкоатлетки з Волині вибороли три медалі на всеукраїнському турнірі
Юні легкоатлетки з Нововолинська здобули три медалі на Всеукраїнських змаганнях у Львові.

Про це у фейсбуці інформує Нововолинськ Спорт.

Успішним був виступ вихованців Нововолинської дитячо-юнацької спортивної школи на першому чемпіонаті у 2024 році. У Львові проходили Всеукраїнські змагання з легкої атлетики. Участь взяли близько 400 учасників з різних регіонів України.

Акімова Анастасія здобула 2 місце з бігу на дистанції 60 метрів серед дівчат 2011-2012 років народження. Шпак Дарія виборола 3 місце з бігу на дистанції 60 метрів серед дівчат 2009-2010 років народження. Киричук Марія посіла 3 місце зі спортивної ходьби на дистанції 2000 метрів.

Юних легкоатлеток тренують Король Віктор та Сливка Оксана.


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Теги: спорт, Волинь
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