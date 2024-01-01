На Заході України планують ремонтувати німецьку зброю, зокрема, танки Leopard 1





Про це пише Маркуса Фабера у соцмережі X (раніше Twitter); "Defense Express".



"На заході України компанія FFG – Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft будує ремонтний центр для бронетехніки, яка потребує ремонту, зокрема тієї, яку вона поставила.



Для України це означає величезне підвищення ефективності, оскільки відпаде необхідність у дорогому і тривалому транспортуванні за кордон, і Збройні сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці", - йдеться в повідомленні.



Німецький депутат також відзначив, що візит на місце показав, що "гроші німецьких платників податків використовуються з користю" і військова допомога Німеччини підтримується.



Фабер не розкриває весь список озброєння, яке буде проходити ремонт у центрі, але як приклад називає танки Leopard 1A5, які вже експлуатують українські військові.



"Defense Express" припускає, що може йтися про весь перелік озброєння, компетенції з ремонту якого має FFG, зокрема інженерні машини Wisent 1, 2A1 Dachs та пускові IRIS-T.



Зокрема, як зазначається, на зберіганні у FFG перебувало 99 танків Leopard 1A5DK, які зрештою мають потрапити на озброєння ЗСУ.



У липні 2023 року посол України в Німеччині Олексій Макєєв оприлюднив фото, яке свідчить про створення спільного підприємства німецькою компанією FFG спільно з українським оборонно-промисловим комплексом. Підприємтво FFG INDUSTRIES UKRAINE LLC було зареєстроване днем раніше.



Ще раніше у FFG розповідали про підписану з "Агенцією оборонних закупівель спеціальну угоду про співпрацю "з метою подальшого підвищення обороноздатності України, забезпечення мобілізаційної стійкості, захисту від надзвичайних ситуацій, національної безпеки і оборони".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH будує на заході України ремонтний центр для відновлення низки зразків німецького озброєння та військової техніки, що є на озброєння Сил оборони України.Про це пише Українська правда з посиланням на члена комітету з питань оборони Німеччини, депутата Бундестагуу соцмережі X (раніше Twitter); "Defense Express"."На заході України компанія FFG – Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft будує ремонтний центр для бронетехніки, яка потребує ремонту, зокрема тієї, яку вона поставила.Для України це означає величезне підвищення ефективності, оскільки відпаде необхідність у дорогому і тривалому транспортуванні за кордон, і Збройні сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці", - йдеться в повідомленні.Німецький депутат також відзначив, що візит на місце показав, що "гроші німецьких платників податків використовуються з користю" і військова допомога Німеччини підтримується.Фабер не розкриває весь список озброєння, яке буде проходити ремонт у центрі, але як приклад називає танки Leopard 1A5, які вже експлуатують українські військові."Defense Express" припускає, що може йтися про весь перелік озброєння, компетенції з ремонту якого має FFG, зокрема інженерні машини Wisent 1, 2A1 Dachs та пускові IRIS-T.Зокрема, як зазначається, на зберіганні у FFG перебувало 99 танків Leopard 1A5DK, які зрештою мають потрапити на озброєння ЗСУ.У липні 2023 року посол України в Німеччиніоприлюднив фото, яке свідчить про створення спільного підприємства німецькою компанією FFG спільно з українським оборонно-промисловим комплексом. Підприємтво FFG INDUSTRIES UKRAINE LLC було зареєстроване днем раніше.Ще раніше у FFG розповідали про підписану з "Агенцією оборонних закупівель спеціальну угоду про співпрацю "з метою подальшого підвищення обороноздатності України, забезпечення мобілізаційної стійкості, захисту від надзвичайних ситуацій, національної безпеки і оборони".

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