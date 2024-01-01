Прикордонниця з Волині опублікувала відео зустрічі зі своїм коханим, якого звільнили з полону

Прикордонниця з Волині опублікувала відео зустрічі зі своїм коханим, якого звільнили з полону
Прикордонниця з Нововолинська Аліна Паніна опублікувала відео зустрічі зі своїм коханим, якого звільнили з полону.

Про це пише БУГ.

3-го січня з російського полону повернули кінолога Іллю Музику з Нововолинська, який від початку повномасштабного вторгнення перебував у Маріуполі.

Його дівчина – прикордонниця Аліна Паніна, опублікувала щемливе відео довгоочікуваної зустрічі.

Нагадаємо, ще до повномасштабного вторгнення Ілля та Аліна разом служили в Маріуполі. Після 24-го лютого стали на захист України. 12-го квітня 2022 року Ілля потрапив у полон з заводу Ілліча. Аліна також перебувала в полоні, її звільнили 17-го жовтня 2022 року.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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