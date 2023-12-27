Волинянина Іллю Музику звільнили з російської неволі

Ілля Музика з Нововолинська.



Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинськ Інфо.



Серед військовополонених, яких сьогодні обміняли, нововолинець Ілля Музика.



Потрапив у полон він майже на початку повномасштабного вторгнення - 12 квітня. Із заводу Ілліча, коли здійснювався прорив на Азовсталь.



Ілля разом зі своєю дівчиною Аліною Паніною, також прикордонницею, працювали у Маріуполі. Її повернули з полону 17 жовтня 2022 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із російського полону повернувся прикордонник-кінологз Нововолинська.Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинськ Інфо.Серед військовополонених, яких сьогодні обміняли, нововолинець Ілля Музика.Потрапив у полон він майже на початку повномасштабного вторгнення - 12 квітня. Із заводу Ілліча, коли здійснювався прорив на Азовсталь.Ілля разом зі своєю дівчиною, також прикордонницею, працювали у Маріуполі. Її17 жовтня 2022 року.

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