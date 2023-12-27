Волинянина Іллю Музику звільнили з російської неволі
Сьогодні, 18:42
Із російського полону повернувся прикордонник-кінолог Ілля Музика з Нововолинська.
Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинськ Інфо.
Серед військовополонених, яких сьогодні обміняли, нововолинець Ілля Музика.
Потрапив у полон він майже на початку повномасштабного вторгнення - 12 квітня. Із заводу Ілліча, коли здійснювався прорив на Азовсталь.
Ілля разом зі своєю дівчиною Аліною Паніною, також прикордонницею, працювали у Маріуполі. Її повернули з полону 17 жовтня 2022 року.
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Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинськ Інфо.
Серед військовополонених, яких сьогодні обміняли, нововолинець Ілля Музика.
Потрапив у полон він майже на початку повномасштабного вторгнення - 12 квітня. Із заводу Ілліча, коли здійснювався прорив на Азовсталь.
Ілля разом зі своєю дівчиною Аліною Паніною, також прикордонницею, працювали у Маріуполі. Її повернули з полону 17 жовтня 2022 року.
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Коментарі 1
всі президенти з урядами й депутатами Вкрали наші заощадження ГРОМАДЯН УКРАЇНИ з ощадбанку УРСР і неповернули награбоване нам і мало того... тепер ще вимагають пограбованих громадян йти замість них йти захищати цю сцикливо-ухилянтську провладну нечисть вдобавок трикратно крадуЩІ пенсії захмарно підвищуючи собі і чиновникам крадійські зарплати!!! простих людей довели до зубожіння! та пішли ви зе-бандити нахYй!
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