Полеглого Героя на Волині зустріли навколішки

Полеглого Героя на Волині зустріли навколішки
У селі Копачівка на Волині зустріли тіло захисника України, старшого сержанта Олексія Сироти.

Востаннє на рідну землю військовослужбовець повернувся у середу, 3 січня, повідомляє Район.Рожище.

Захисника зустріли живим коридором, стоячи навколішки. Ніч на 4 січня Олексій Сирота ночуватиме в домі, де раніше жив.

Чин похорону відбудеться 4 січня на 12:00 у Свято-Вознесенському храмі села Копачівка. Поховають Олексія Сироту в селі Щурин.


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Теги: загиблі, війна
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