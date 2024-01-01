Полеглого Героя на Волині зустріли навколішки

Олексія Сироти.



Востаннє на рідну землю військовослужбовець повернувся у середу, 3 січня, повідомляє



Захисника зустріли живим коридором, стоячи навколішки. Ніч на 4 січня Олексій Сирота ночуватиме в домі, де раніше жив.



Чин похорону відбудеться 4 січня на 12:00 у Свято-Вознесенському храмі села Копачівка. Поховають Олексія Сироту в селі Щурин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Копачівка на Волині зустріли тіло захисника України, старшого сержантаВостаннє на рідну землю військовослужбовець повернувся у середу, 3 січня, повідомляє Район.Рожище Захисника, стоячи навколішки. Ніч на 4 січня Олексій Сирота ночуватиме в домі, де раніше жив.Чин похорону відбудеться 4 січня на 12:00 у Свято-Вознесенському храмі села Копачівка. Поховають Олексія Сироту в селі Щурин.

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