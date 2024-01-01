На Волині завтра зустрічатимуть Героїв Олега Патіюка і Олексія Сироту

Олега Патіюка і Олексія Сироту.



Про це повідомила Копачівська громада.



Завтра, 3 січня, громада зустріне полеглих на війні Героїв. Краян закликають гідно зустріти загиблого Героя Олега Патіюка о 12:00. Чин похорону відбудеться о 13:00 в церкві села Кременець.



Також завтра, 3 січня, о 14:00 зустрічатимуть Героя Олексія Сироту. Траурний кортеж буде їхати через вулиці Першотравнева і Ювілейна до будинку загиблого. Чин похорону відбудеться 4 січня о 12:00 в Святовознесенському храмі села Копачівка. Поховання Олексія Сироти буде в селі Щурин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Копачівській громаді на Волині завтра, 3 січня, зустрічатимуть двох полеглих на війні Захисників –Про це повідомила Копачівська громада.Завтра, 3 січня, громада зустріне полеглих на війні Героїв. Краян закликають гідно зустрітиОлега Патіюка о 12:00. Чин похорону відбудеться о 13:00 в церкві села Кременець.Також завтра, 3 січня, о 14:00 зустрічатимуть Героя Олексія Сироту. Траурний кортеж буде їхати через вулиці Першотравнева і Ювілейна до будинку. Чин похорону відбудеться 4 січня о 12:00 в Святовознесенському храмі села Копачівка. Поховання Олексія Сироти буде в селі Щурин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію