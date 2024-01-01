На Волині завтра зустрічатимуть Героїв Олега Патіюка і Олексія Сироту

На Волині завтра зустрічатимуть Героїв Олега Патіюка і Олексія Сироту
У Копачівській громаді на Волині завтра, 3 січня, зустрічатимуть двох полеглих на війні Захисників – Олега Патіюка і Олексія Сироту.

Про це повідомила Копачівська громада.

Завтра, 3 січня, громада зустріне полеглих на війні Героїв. Краян закликають гідно зустріти загиблого Героя Олега Патіюка о 12:00. Чин похорону відбудеться о 13:00 в церкві села Кременець.

Також завтра, 3 січня, о 14:00 зустрічатимуть Героя Олексія Сироту. Траурний кортеж буде їхати через вулиці Першотравнева і Ювілейна до будинку загиблого. Чин похорону відбудеться 4 січня о 12:00 в Святовознесенському храмі села Копачівка. Поховання Олексія Сироти буде в селі Щурин.

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Теги: загиблі, війна
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