Зеленського просять посмертно нагородити Героя з Волині

Володимира Зеленського закликають посмертно присвоїти звання Герой України воїну з Волині Дмитрові Швецю.



Про це йдеться в електронній петиції на сайті глави держави.



Петицію зареєструвала сестра полеглого військовослужбовця Іванна Матиюк. Вона закликала президента присвоїти почесне звання Герой України (посмертно) Швецю Дмитру Руслановичу (26.03.2002 року народження).



Волинянин служив за контрактом гранатометником 3-го взводу оперативного призначення 1-ої роти оперативного призначення (на бронетранспортерах ) 2-го батальйону оперативного призначення Нацгвардії.



Нагадаємо, 17 липня 2023 року життя солдата Дмитра Швеця обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.



Підтримати петицію можна за цим посиланням.

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