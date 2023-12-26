Захворюваність на ГРВІ та ковід на Волині йде на спад

Захворюваність на ГРВІ та ковід на Волині йде на спад
Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на Волині впродовж минулого тижня знизилася на 5,5%.

Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За оперативною інформацією, у Волинській області протягом тижня зареєстровано 6253 випадки ГРВІ, з них - 127 випадків COVID-19. В порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ знизилась на 5,5%.

Серед всіх захворілих 61% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 153 особи, з них 10 з COVID- 19, із загальної кількості госпіталізованих понад 55% діти.

Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 11% перевищує базовий рівень, відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Загалом із 2 жовтня по 31 грудня 2023 року на ГРВІ в області перехворіло близько 72 тисяч волинян, що на 29% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.

За результатами моніторингових досліджень циркуляції збудників вірусологічною лабораторією обласного центру контролю та профілактики хвороб встановлено, що в області, як і в Україні, циркулюють віруси грипу А, В та віруси парагрипу, аденовіруси, риновіруси, RS-вірус та штами СOVID-19 - Омікрон ( в т.ч. «Еріс»).

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Теги: лікарі, Волинь
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