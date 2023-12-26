Захворюваність на ГРВІ та ковід на Волині йде на спад

Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на Волиніна 5,5%.Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.За оперативною інформацією, у Волинській області протягом тижня зареєстровано 6253 випадки ГРВІ, з них - 127 випадків COVID-19. В порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ знизилась на 5,5%.Серед всіх захворілих 61% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 153 особи, з них 10 з COVID- 19, із загальної кількості госпіталізованих понад 55% діти.Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 11% перевищує базовий рівень, відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.Загалом із 2 жовтня по 31 грудня 2023 року на ГРВІ в області перехворіло близько 72 тисяч волинян, що на 29% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.За результатами моніторингових досліджень циркуляції збудників вірусологічною лабораторією обласного центру контролю та профілактики хвороб встановлено, що в області, як і в Україні, циркулюють віруси грипу А, В та віруси парагрипу, аденовіруси, риновіруси, RS-вірус та штами СOVID-19 - Омікрон ( в т.ч. «Еріс»).