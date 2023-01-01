На Волині кількість хворих на коронавірус скоротилася на 30%

Попри зростання загальної захворюваності на ГРВІ на Волині, кількістьзнизилась на 30%.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.За оперативною інформацією, на Волині протягом тижня зареєстровано 6747 випадків ГРВІ, з них - 295 випадків COVID-19. Порівняно із попереднім тижнем, захворюваність на ГРВІ зросла на 9%, проте, кількість захворілих на COVID-19 знизилась на 30%.Серед всіх захворілих 62% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 139 осіб, з них 48 з COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 40% становлять діти.Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 20% перевищує базовий рівень, відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, що є характерним для зимового періоду.