На Волині кількість хворих на коронавірус скоротилася на 30%
Сьогодні, 13:57
Попри зростання загальної захворюваності на ГРВІ на Волині, кількість хворих на COVID-19 знизилась на 30%.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За оперативною інформацією, на Волині протягом тижня зареєстровано 6747 випадків ГРВІ, з них - 295 випадків COVID-19. Порівняно із попереднім тижнем, захворюваність на ГРВІ зросла на 9%, проте, кількість захворілих на COVID-19 знизилась на 30%.
Серед всіх захворілих 62% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 139 осіб, з них 48 з COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 40% становлять діти.
Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 20% перевищує базовий рівень, відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, що є характерним для зимового періоду.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За оперативною інформацією, на Волині протягом тижня зареєстровано 6747 випадків ГРВІ, з них - 295 випадків COVID-19. Порівняно із попереднім тижнем, захворюваність на ГРВІ зросла на 9%, проте, кількість захворілих на COVID-19 знизилась на 30%.
Серед всіх захворілих 62% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 139 осіб, з них 48 з COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 40% становлять діти.
Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 20% перевищує базовий рівень, відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, що є характерним для зимового періоду.
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