На Волині вшанували пам’ять 8 полеглих Героїв

загинули у російсько-українській війні.



Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.



На фасаді ліцею №2 встановлено анотаційні дошки Героям – Сергію Вознюку, Сергію Степанкевичу, Антону Крилову, Степану Локшину.



На фасаді ліцею №4 імені Тараса Шевченка – Олександру Агафонову, Володимиру Полісі, Івану Бондаруку, Володимиру Кварцяну.



«Ми зобовʼязані берегти світлу памʼять про військовослужбовців, які ціною життя боролися за Україну. Імена, закарбовані у граніті, щодня нагадуватимуть учням, вчителям, батькам про подвиг наших земляків у боротьбі за мирне небо», - переконаний Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У нововолинських ліцеях сьогодні, 19 грудня, освятили памʼятні дошки випускникам закладів, якіПро це у телеграмі повідомив міський головаНа фасаді ліцею №2 встановлено анотаційні дошки Героям –На фасаді ліцею №4 імені Тараса Шевченка –«Ми зобовʼязані берегти світлу памʼять про військовослужбовців, які ціною життя боролися за Україну. Імена, закарбовані у граніті, щодня нагадуватимуть учням, вчителям, батькам про подвиг наших земляків у боротьбі за мирне небо», - переконаний Борис Карпус.

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