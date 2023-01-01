На Волині вшанували пам’ять 8 полеглих Героїв
Сьогодні, 14:31
У нововолинських ліцеях сьогодні, 19 грудня, освятили памʼятні дошки випускникам закладів, які загинули у російсько-українській війні.
Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.
На фасаді ліцею №2 встановлено анотаційні дошки Героям – Сергію Вознюку, Сергію Степанкевичу, Антону Крилову, Степану Локшину.
На фасаді ліцею №4 імені Тараса Шевченка – Олександру Агафонову, Володимиру Полісі, Івану Бондаруку, Володимиру Кварцяну.
«Ми зобовʼязані берегти світлу памʼять про військовослужбовців, які ціною життя боролися за Україну. Імена, закарбовані у граніті, щодня нагадуватимуть учням, вчителям, батькам про подвиг наших земляків у боротьбі за мирне небо», - переконаний Борис Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.
На фасаді ліцею №2 встановлено анотаційні дошки Героям – Сергію Вознюку, Сергію Степанкевичу, Антону Крилову, Степану Локшину.
На фасаді ліцею №4 імені Тараса Шевченка – Олександру Агафонову, Володимиру Полісі, Івану Бондаруку, Володимиру Кварцяну.
«Ми зобовʼязані берегти світлу памʼять про військовослужбовців, які ціною життя боролися за Україну. Імена, закарбовані у граніті, щодня нагадуватимуть учням, вчителям, батькам про подвиг наших земляків у боротьбі за мирне небо», - переконаний Борис Карпус.
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