На Волині вшанували пам’ять 8 полеглих Героїв

На Волині вшанували пам’ять 8 полеглих Героїв
У нововолинських ліцеях сьогодні, 19 грудня, освятили памʼятні дошки випускникам закладів, які загинули у російсько-українській війні.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.

На фасаді ліцею №2 встановлено анотаційні дошки Героям – Сергію Вознюку, Сергію Степанкевичу, Антону Крилову, Степану Локшину.
На Волині вшанували пам’ять 8 полеглих Героїв

На фасаді ліцею №4 імені Тараса Шевченка – Олександру Агафонову, Володимиру Полісі, Івану Бондаруку, Володимиру Кварцяну.
На Волині вшанували пам’ять 8 полеглих Героїв

«Ми зобовʼязані берегти світлу памʼять про військовослужбовців, які ціною життя боролися за Україну. Імена, закарбовані у граніті, щодня нагадуватимуть учням, вчителям, батькам про подвиг наших земляків у боротьбі за мирне небо», - переконаний Борис Карпус.
На Волині вшанували пам’ять 8 полеглих Героїв
На Волині вшанували пам’ять 8 полеглих Героїв
На Волині вшанували пам’ять 8 полеглих Героїв
На Волині вшанували пам’ять 8 полеглих Героїв
На Волині вшанували пам’ять 8 полеглих Героїв

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Теги: загиблі, війна
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