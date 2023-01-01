У громаді на Волині попрощалися із двома загиблими Героями

У громаді на Волині попрощалися із двома загиблими Героями
У Нововолинській громаді в останню путь провели двох Героїв: Олега Марчука та Володимира Кварцяна.

Із Героями попрощалися у суботу, 25 червня. Про це повідомили у Нововолинській міській раді.

Прощання з Олегом Марчуком відбулося у храмі його рідного села Кропивщина. Поховали Героя на сільському кладовищі.

Із Захисником України Володимиром Кварцяном прощалися у Свято-Духівському соборі. Поховали Володимира на кладовищі в районі 2-ї шахти.

Нагадаємо, жорстока війна забрала життя молодого воїна, жителя Нововолинської громади Олега Марчука, 1991 року народження.

Серце Героя з Волині Володимира Кварцяна перестало битися у госпіталі міста Запоріжжя.

У громаді на Волині попрощалися із двома загиблими Героями



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Теги: війна, Росія, Україна
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