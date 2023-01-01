У громаді на Волині попрощалися із двома загиблими Героями
Сьогодні, 02:10
У Нововолинській громаді в останню путь провели двох Героїв: Олега Марчука та Володимира Кварцяна.
Із Героями попрощалися у суботу, 25 червня. Про це повідомили у Нововолинській міській раді.
Прощання з Олегом Марчуком відбулося у храмі його рідного села Кропивщина. Поховали Героя на сільському кладовищі.
Із Захисником України Володимиром Кварцяном прощалися у Свято-Духівському соборі. Поховали Володимира на кладовищі в районі 2-ї шахти.
Нагадаємо, жорстока війна забрала життя молодого воїна, жителя Нововолинської громади Олега Марчука, 1991 року народження.
Серце Героя з Волині Володимира Кварцяна перестало битися у госпіталі міста Запоріжжя.
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Із Героями попрощалися у суботу, 25 червня. Про це повідомили у Нововолинській міській раді.
Прощання з Олегом Марчуком відбулося у храмі його рідного села Кропивщина. Поховали Героя на сільському кладовищі.
Із Захисником України Володимиром Кварцяном прощалися у Свято-Духівському соборі. Поховали Володимира на кладовищі в районі 2-ї шахти.
Нагадаємо, жорстока війна забрала життя молодого воїна, жителя Нововолинської громади Олега Марчука, 1991 року народження.
Серце Героя з Волині Володимира Кварцяна перестало битися у госпіталі міста Запоріжжя.
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