Кликали на допомогу: на Світязі шквальний вітер відніс людей на середину озера
Сьогодні, 01:08
На озері Світязь через дощ та шквальний вітер 7 людей опинилися посеред озера. Вони кликали на допомогу.
Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
25 червня о 18:06 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на озері Світязь у селі Світязь, внаслідок погіршення погодних умов (дощ, шквальний вітер), віднесло на середину озера, ближче до острова, людей, які не можуть самостійно дістатись до берега та кличуть на допомогу.
Їм на допомогу на катері вирушили рятувальники відділення водолазно-рятувальних робіт смт. Шацьк. До берега доправили 4 людини (3 жінки та дівчинка 11 років).
Троє чоловіків залишилися на острові, а після того як погодні умови покращились, вони дістались до берега самостійно.
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Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
25 червня о 18:06 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на озері Світязь у селі Світязь, внаслідок погіршення погодних умов (дощ, шквальний вітер), віднесло на середину озера, ближче до острова, людей, які не можуть самостійно дістатись до берега та кличуть на допомогу.
Їм на допомогу на катері вирушили рятувальники відділення водолазно-рятувальних робіт смт. Шацьк. До берега доправили 4 людини (3 жінки та дівчинка 11 років).
Троє чоловіків залишилися на острові, а після того як погодні умови покращились, вони дістались до берега самостійно.
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