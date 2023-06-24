Порятунок помираючої сарни і диво одужання випускниці: добрі новини від ВолиньPost за 25 червня

Сила вольового українського народу у тому, що навіть у найскладніший час у нашому житті ми здатні бачити добро і самі його творити. Здатні допомагати, співпереживати і вірити в дива. Та не забуваємо дякувати нашим захисникам за захист.Отже, 25 червня ми писали про таке:Загальні бойові втрати противника станом на 24.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 224 630 (+720) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4030 (+6) од,- бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,- артилерійських систем – 4034 (+19) од,- РСЗВ – 624 (+5) од,- засоби ППО ‒ 385 (+2) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 308 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),- крилаті ракети ‒ 1259 (+41),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,- спеціальна техніка ‒ 552 (+4).Військове повстання в рф засновника ПВК "Вагнер"та його похід на Москву показало слабкість Кремля, і, найімовірніше, завдасть істотних збитків зусиллям країни-агресора у її війні проти України.Угода, укладена між пригожиним та самопроголошеним президентом Білорусіщодо деескалації, є короткостроковою, а не довгостроковою, а повстання ватажка найманців виявило серйозні недоліки Кремля та Міноборони рф.На Волині поліцейські усю ніч розшукували 13-річного хлопця, який пішов з дому через конфлікт з мамою і заблукав.Як пояснила матір хлопця, він пішов з дому, оскільки між ними виник конфлікт. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. До пошуку неповнолітнього залучили особовий склад відділу поліції та працівників лісового господарства», - йдеться у дописі.Правоохоронці перевірити усі ймовірні місця, куди піг піти хлопчина. Утім, після ночі розшуків його знайшли в лісовому масиві поблизу смт Маневичі.На щастя, з ним усе гаразд.Отець, засновник Центру інтеграції «Замлиння», що на Любомльщині, врятував маленьку сарну.«Не лише надає прихисток біженцям зі Сходу України, не лише опікується дітьми без батьківської уваги, годує коней, собак, котів, а навіть цю нещодавно народжену маленьку сарну, знайдену при дорозі і помираючу з голоду, він годує щочотири години (і навіть вночі) і дарує тепло.Коли принесли цю тваринку йому на Трійцю, він поглянув в небо і посміхнувся, адже в дитинстві він мав і вигодував таке ж маленьке Бамбі», – повідомила художницяіз Нововолинська, яка була у важкому стані в реанімації, уже виписана із лікарні. Мама дівчинки опублікувала зворушливе відео, де донька разом зі своїм татом танцює шкільний вальс.Нагадаємо, в 11-класниці, яка закінчила ліцей №3, раптово підвищилась температура, її забрала «швидка». Попередній діагноз дівчини - менінгоенцефаліт.«Пост вдячності. Ми вдома, до повного видужання ще довгий шлях правда, але з кожним днем бачимо зміни на краще. Пишу і мене переповнюють почуття вдячності до усіх, хто підтримав нас у важкий час: словом, ділом, фінансово, морально, порадою, співчуттям, молитвою. Ви собі навіть не можете уявити як ми вам дякуємо. Дива бувають, я в цьому переконалася», - зазначає мама Вікторії.